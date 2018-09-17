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«Информационная безопасность» в БВШН – «Специальность года»

Сегодня в 10:12 ~ 1 минута на чтение 440
«Информационная безопасность» в БВШН – «Специальность года»

 «Информационная безопасность» в Бакинской высшей школе нефти (БВШН), прием по которой прошел впервые, стала «Специальностью года» в Азербайджане.

По данным Государственного экзаменационного центра, который проводил вступительные экзамены в вузы республики, средний проходной балл, набранный абитуриентами при поступлении на эту специальность, составил 694 балла, а минимальный – 685 баллов, что является самым высоким показателем в стране. Среди студентов, поступивших в БВШН учиться на специалиста по информационной безопасности, – тринадцать Президентских стипендиатов, из которых шесть человек набрали на вступительных экзаменах 700 баллов.

Новая учебная программа включает, среди других, такие предметы, как «Безопасность информационных сетей», «Системное программирование», «Тестирование безопасности систем», «Безопасность баз данных», «Безопасность многокомпонентных систем» и «Распознавание образов и речи».

Это - уже вторая профессия в БВШН, которая становится «Специальностью года». В прошлом году ею стала специальность «Инженер по автоматизации процессов». Средний проходной балл, набранный абитуриентами при поступлении по этой специальности в 2017 году, составил 691 балл. 

Э.Т.

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