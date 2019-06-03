Инфляция в Грузии достигла самого высокого уровня

По данным Национальной службы статистики, в мае 2019 года, по сравнению с прошлым месяцем, уровень инфляции в Грузии составил 0,5 процента, а уровень годовой инфляции — 4,7 процента.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на грузинские СМИ.

Годовая инфляция достигла самого высокого уровня после декабря 2017 года. Вместе с тем, рост потребительских цен превышает целевой показатель, установленный Национальным банком, — 3 процента.

По данным Национальной службы статистики, ежегодно цены в группе продовольствия и безалкогольных напитков выросли на 7,9 процента, в том числе на овощи и бахчевые — на 33,7 процента, на рыбу — на 13,5 процента, на хлеб и хлебопродукты — на 11,6 процента, на мясо и мясные продукты — на 7,2 процента, а также на минеральную воду, безалкогольные напитки и натуральные соки — на 4,8 процента. Вместе с тем, цены на фрукты и виноград снизились на 19,9 процента.

За один год выросли цены на табачные изделия — на 44,6 процента; эксплуатацию личных автотранспортных средств — на 4,4 процента и транспортные услуги — на 1,6 процента; развлекательные и культурные услуги — на 6,4 процента;медицинскую продукцию аппаратуру и оборудование — на 4,5 процента, амбулаторные медицинские услуги — на 2,9 процента, и больничное обслуживание — на 1,6 процента.

А.С.