Индекс ООН: Азербайджан вошел в группу стран с высоким уровнем развития, опередив Армению

По оценкам ООН Азербайджан вошел в группу стран с высоким уровнем человеческого развития, набрав 0.757 пунктов и заняв 80-ю позицию.

Таковы данные, представленные в докладе Программы развития ООН (UNDP) о развитии человеческого потенциала, который был презентован в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 14 сентября.

Основные показатели, по которым определялся рейтинг государств – ожидаемая продолжительность жизни, продолжительность обучения и валовый национальный доход на душу населения.

Также учитывались данные об уровне социальной защищенности, показатели здоровья и культурного развития населения, гендерного равенства, преступности, охраны окружающей среды, участия граждан в принятии решений.

Рейтинг 2018 года составлен на базе исследований ситуации в 189 странах мира.

Заняв 80-ю позицию в рейтинге, Азербайджан оказался в группе государств с высоким уровнем развития, опередив такие страны постсоветского пространства, как Армения (83-е место), Украина (88-е), Узбекистан (105-е), Туркменистан (108-е).

Три постсоветские страны в этом году вошли в группу с очень высоким уровнем человеческого развития. В их числе – Россия, которая оказалась на 49-м месте, Беларусь – на 53-м месте и Казахстан - на 58-м.

Молдова (112-е место) и Таджикистан (127-е место) попали в категорию государств со средним уровнем развития.

Согласно данным ООН, средняя продолжительность жизни в Азербайджане составляет чуть больше 72-х лет. Для сравнения: в России – 71 год, в Беларуси и Грузии – 73 года, в Украине – также 72 года, в Казахстане – 70 лет.

Что касается образования, то дети в постсоветских странах в среднем учатся 12-15 лет. Для сравнения: норвежские подростки и молодые люди имеют возможность посещать учебные заведения почти 18 лет. В Южном Судане этот показатель составляет лишь 5 лет.

Авторы доклада отмечают, что в мире все еще высок уровень неравенства и отсутствия возможности реализовать свой потенциал. При этом неравенство существует не только между государствами, но и внутри стран.

Одно из его проявлений – это неравноправие мужчин и женщин. В мировом масштабе среднее значение индекса развития для женщин на 6% ниже, чем для мужчин, что связано с более низким доходом женщин. Даже в странах постсоветского пространства коэффициент экономической активности среди женщин гораздо ниже, чем среди мужчин: 45,5% против 70,3%.

В целом же в ООН отмечает изменение в лучшую сторону за последние 8 лет в соотношении стран с высоким и низким уровнем развития. Так, из 189 стран 59 находятся в группе очень высокоразвитых и только 38 стран относятся к группе с низким уровнем развития; в 2010 году соотношение было 46 и 49 стран, соответственно.

Норвегия, Швейцария и Австралия вошли в первую тройку стран с самым высоким уровнем человеческого развития по версии ООН. В первую десятку также вошли Ирландия, Германия, Исландия, Гонконг, Швеция, Сингапур и Нидерланды. Замыкают рейтинг Нигер, Центральноафриканская Республика, Южный Судан, Чад и Бурунди, находясь в категории наименее развитых стран.

Авторы доклада указывают на резкое ухудшение благосостояния в странах, затронутых конфликтами: Сирия опустилась в рейтинге на 27 позиций, Ливия – на 26 позиций, Йемен – на 20 позиций.

Елена Остапенко, Э.Т.