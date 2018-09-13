Инцест или любовь?: Новые подробности о дяде и его племяннице - любовниках из Гянджи – ФОТО

Стали известны новые подробности об отце трех малолетних детей, 38-летнем Гасане Сафарове, который сбежал вместе с 23-летней дочерью своего старшего брата.

Как сообщает 1news.az, сейчас необычная пара живет в гянджинском поселке Мехсети. Чем занимается Гасан Сафаров, не известно, а вот его жена работает продавщицей в продуктовом магазине. Бывшая супруга любвеобильного мужчины - Гамида Сафарова - живет в одноэтажном доме на окраине Гянджи и тоже работает продавщицей.

Напомним, что история разрушившей семью любовной страсти стала известна в апреле 2017 года, тогда же 1news.az писал о том, что жительница Гянджи Гамида Сафарова обратилась в СМИ с призывом о помощи, заявив, что ее муж, отец трех малолетних детей - 38-летний Гасан Сафаров - сбежал вместе с 23-летней дочерью своего старшего брата, заключив с ней кябин (религиозный брак).

«Я с самого начала нашей совместной жизни подозревала мужа в связях с племянницей, но когда говорила Гасану об этом, он угрожал мне. Вообще из-за этой женщины в нашей семье часто происходили конфликты. Из-за нее Гасан подал в суд на развод, однако судья отказал, отложив развод из-за того, что у нас маленькие дети. Сбежавшая с моим мужем племянница была замужем, у нее двое детей, которых она бросила ради Гасана», - заявила Гамида Сафарова.

Но ее муж Гасан Сафаров обвинил супругу в измене и лжи. «Все ее обвинения в мой адрес лживы. Пусть моя жена лучше расскажет о себе – она с детьми сбежала из дома и заявила в полицию, что я якобы избил ее, хотя, клянусь Аллахом, я не бил ее. Несмотря на это, по ее жалобе меня оштрафовали на 600 манатов.

А из дома она сбежала, когда моя покойная мать спросила у нее, куда она идет. Она в ответ заявила, что идет гулять, и добавила, что правильно и делает. Один раз она схватила мою мать за волосы и протащила по полу, а после сама вызвала полицию. В другой раз сбежала в Гянджу. Много чего было… Третий ребенок в нашей семье вообще не от меня, я готов даже пройти тест на отцовство, чтобы подтвердить это. Один раз Гамида сбежала, нашел ее у друга. Она заявила, что в отместку мне будет спать с моими друзьями», - заявил Гасан Сафаров.

Комментируя эту историю, адвокат Акрам Гасанов заявил 1news.az, что Семейный кодекс Азербайджана (12 статья) не запрещает мужчине жениться на своей племяннице (дочери брата), так что этот брак не считается инцестом, но и не признается законным (не имеет юридической силы).

А вот теолог Али Терегги, комментируя эту историю 1news.az, заявил, что священный Коран – 23-й аят 4-й суры – запрещает такой брак.

«Во имя Аллаха, Всемилостивейшего и Милосердного! В 23-м аяте сказано: «Запрещены вам также ваши матери, ваши дочери, ваши сестры, ваши тетки по отцу и матери, дочери брата и дочери сестры, ваши матери, которые вскормили вас грудью (кормилицы), ваши сестры по кормлению, матери ваших жен, ваши воспитанницы (приемные дочери), которые под вашим покровительством от ваших жен, с которыми вы уже вошли в супружескую связь. Если же вы еще не вошли к этим женам, то нет греха на вас, если женитесь на воспитаннице. Запрещены вам также жены ваших сыновей, которые от ваших чресел, а также запрещается иметь женами двух сестер одновременно. Такие браки, заключенные до ислама, прощаются, потому что Аллах Всепрощающ и милосерден в Своем шариате». Таким образом, согласно аяту, женитьба на племяннице Кораном запрещена и считается греховной», - подчеркнул теолог.

Итак, по положениям Корана, два участника гянджинского любовного треугольника – дядя и племянница – вступили в инцестную связь. А вот на его жене греха нет – такое предательство со стороны супруга дает ей право на развод.

Социолог Шафа Мамедова, комментируя 1news.az этот случай, заявила, что в обществе есть недостаток ответственного отношения мужчин к институту семьи и брака.

«Сам мужчина мог бы думать не только о своей роковой страсти к племяннице, но и о том, чтобы как можно больше помогать своим трем малолетним детям, не только материально, но и в плане воспитания, образования. Любить можно кого угодно, но разрушать семью, делать врагами близких родственников из-за этого неправильно, по моему мнению, эти отношения недалеко ушли от инцеста», - подчеркнула социолог.

Отметим, что большинство родственников необычной любовной пары после этого случая с ними не общаются.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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