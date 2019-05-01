Инаугурация Зеленского может затянуться до 2 июня

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский может ждать инаугурации до 2июня, сообщает ТАСС.

ЦИК Украины огласил окончательные итоги голосования во вторник, в последний жень установленного срока. Ранее Владимир Зеленский уже обвинил комиссию в преднамеренном затягивании процесса подсчета голосов. Глава комиссии Татьяна Слипачук объяснила задержку тем, что комиссия не могла выполнить свою работу из-за двух исков, которые подали из-за того, что комиссия не выполняла свою работу.

Дата инаугурации зависит от даты публикации результатов выборов в парламентской газете «Голос Украины» и правительственной газете «Урядовый курьер». На публикацию отводятся три дня.

После публикации в течение 30 дней должна состояться инаугурация президента Украины. Самый поздний срок, когда Зеленский может вступить в должность – 2 июня.

Аналитики отмечают, что по вступлению в должность Зеленскому необходимо распустить парламент – в Верховной раде у нового президента нет ни одного представителя его партии. Сделать это президент может самое позднее за полгода до истечения полномочий депутатов.

Полномочия нынешнего состава истекают 27 ноября 2019 года. Президент сможет объявить о досрочных выборах в парламент не позже 27 мая.

1news.az