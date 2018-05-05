Инам Керимов принял участие в первом за 25 лет посеве кукурузы в селе Джоджуг Мерджанлы - ФОТО

Министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов в субботу, 5 мая, посетил село Джоджуг Мерджанлы Джабраильского района, освобожденное от армянской оккупации.

Он встретился с жителями, в беседе с ними отметил, что по поручению Президента Азербайджана на территории Джоджуг Мерджанлы в кратчайшие сроки был построен современный поселок, и одним из направлений для развития села является сельхоздеятельность: «Цель сегодняшней встречи – выслушать проблемы жителей и организовать нашу деятельность в соответствии с этим. Мы всегда должны оказывать поддержку и проявлять заботу о жителях Джоджуг Мерджанлы».

И.Керимов также заявил, что вся техника и удобрения, необходимые для работы на земельных участках, выделенных жителям села, будет безвозмездно предоставлены Министерством сельского хозяйства.

Министр сельского хозяйства Азербайджана вместе с жителями Джоджуг Мерджанлы принял участие в первом за последние 25 лет посеве кукурузы в селе.

Талыб Бархудаев, Э.Т.