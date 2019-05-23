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Имя гражданина США исключено из «черного списка» МИД Азербайджана

Сегодня в 12:17 ~ 1 минута на чтение 98
Имя гражданина США исключено из «черного списка» МИД Азербайджана

МИД Азербайджана исключил гражданина США Роберта Гиша из «черного списка» лиц, незаконно посетивших оккупированные Арменией азербайджанские территории.

«Гражданин США обратился в МИД с просьбой исключить его имя из списка лиц, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана. Он подчеркнул, что его визит никоим образом не является неуважением к Азербайджану и азербайджанскому народу.

Р.Гиш указал, что уважает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана в рамках международно признанных границ, а также законы страны и приносит извинения правительству и народу Азербайджана», - говорится в сообщении, передает МИД.

Его обращение было рассмотрено в соответствующем порядке и принято положительное решение, отмечается также в сообщении внешнеполитического ведомства Азербайджана.

А.С., Э.Т.

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