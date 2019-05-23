Имя гражданина США исключено из «черного списка» МИД Азербайджана

МИД Азербайджана исключил гражданина США Роберта Гиша из «черного списка» лиц, незаконно посетивших оккупированные Арменией азербайджанские территории.

«Гражданин США обратился в МИД с просьбой исключить его имя из списка лиц, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана. Он подчеркнул, что его визит никоим образом не является неуважением к Азербайджану и азербайджанскому народу.

Р.Гиш указал, что уважает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана в рамках международно признанных границ, а также законы страны и приносит извинения правительству и народу Азербайджана», - говорится в сообщении, передает МИД.

Его обращение было рассмотрено в соответствующем порядке и принято положительное решение, отмечается также в сообщении внешнеполитического ведомства Азербайджана.

А.С., Э.Т.