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Имена выпускников БВШН на страницах шотландской газеты

Сегодня в 16:45 ~ 1 минута на чтение 167
Имена выпускников БВШН на страницах шотландской газеты

Возможность узнать имена выпускников Бакинской Высшей школы нефти БВШН), окончивших вуз в этом году, получили читатели популярной ежедневной газеты «The Scotsman» («Шотландец»).

В разделе «Перспективы», посвященном церемониям вручения дипломов в различных университетах Шотландии, опубликованы и списки выпускников Университета Хериота-Ватта (УХВ) 2018 года. В их числе – свыше 80 студентов БВШН, получивших дипломы УХВ о присвоении им степени бакалавра нефтегазовой или химической инженерии. Торжественное вручение дипломов азербайджанским выпускникам британского университета и БВШН состоялось 28 июня в кампусе Высшей школы.

Газета «The Scotsman», которая была основана в 1817 году, издается в Эдинбурге (Шотландия). В 1988 году газета стала одним из первых среди периодических печатных изданий в Великобритании, создавших ежедневно обновляемый новостной вебсайт. В 2012 году газета получила награду Scottish Press Awards как газета года.

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