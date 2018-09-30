Илон Маск покинет пост главы совета директоров Tesla

Основатель Tesla Илон Маск и комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) урегулировали в досудебном порядке предъявленные ему обвинения в мошенничестве из-за заявлений о намерении сделать компанию непубличной, сообщается в заявлении SEC.

Маск останется руководителем компании Tesla, однако должен будет отказаться от поста председателя совета директоров минимум на три года. Его заменят независимым председателем.

Также Tesla должна назначить двух новых независимых директоров. Еще один пункт договоренностей предполагает введение дополнительных мер контроля и наблюдения над сообщениями Маска.

Кроме того, на бизнесмена наложен штраф в размере 20 миллионов долларов. Tesla, в свою очередь, должна будет выплатить такую же сумму в качестве штрафа.

SEC рассчитывает на то, что подобные меры предотвратят дальнейшие сбои функционирования рынка и негативные последствия для акционеров Tesla.

Эти договоренности еще должен будет утвердить суд.

РИА Новости