Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Индонезии Джоко Видодо.
Как сообщает официальный сайт Президента АР, в тексте соболезнования говорится:
«Уважаемый господин Президент,
Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях, произошедших в результате стихийного бедствия на острове Сулавеси.
В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокое соболезнование Вам, семьям и близким погибших, всему народу Индонезии, желаю исцеления раненым и пострадавшим.
Аллах рехмет элясин!».