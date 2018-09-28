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Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Индонезии

Сегодня в 22:25 ~ 1 минута на чтение 249
Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Индонезии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Индонезии Джоко Видодо.

Как сообщает официальный сайт Президента АР, в тексте соболезнования говорится:

«Уважаемый господин Президент,

Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях, произошедших в результате стихийного бедствия на острове Сулавеси.

В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокое соболезнование Вам, семьям и близким погибших, всему народу Индонезии, желаю исцеления раненым и пострадавшим.

Аллах рехмет элясин!».

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