Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Индонезии Джоко Видодо.

Как сообщает официальный сайт Президента АР, в тексте соболезнования говорится:

«Уважаемый господин Президент,

Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях, произошедших в результате стихийного бедствия на острове Сулавеси.

В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокое соболезнование Вам, семьям и близким погибших, всему народу Индонезии, желаю исцеления раненым и пострадавшим.

Аллах рехмет элясин!».