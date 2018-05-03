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Ильхам Алиев утвердил Госпрограмму по развитию виноделия в Азербайджане в 2018–2025 годах

Сегодня в 16:55 ~ 1 минута на чтение 293
Ильхам Алиев утвердил Госпрограмму по развитию виноделия в Азербайджане в 2018–2025 годах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение об утверждении Государственной программы по развитию виноделия в стране в 2018–2025 годах.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

Глава государства подписал данное Распоряжение в целях развития виноделия в стране, увеличения доходности и экспортного потенциала этой отрасли.

Президент Ильхам Алиев поручил Кабинету министров совместно с соответствующими центральными и местными органами власти принять необходимые меры для исполнения Госпрограммы.

Министерству экономики поручено скоординировать реализацию предусмотренных Госпрограммой мер с Министерством сельского хозяйства и ежегодно информировать Президента Азербайджана о ходе ее исполнения.

Ф.Багирова, Э.Т.

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