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Ильхам Алиев: США должны пересмотреть решение по Иерусалиму

Сегодня в 16:50 ~ 1 минута на чтение 915
Ильхам Алиев: США должны пересмотреть решение по Иерусалиму

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выступил с речью на проходящем в Стамбуле чрезвычайном саммите Организации исламского сотрудничества по вопросу Иерусалима.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

В своей речи глава Азербайджанского государства поблагодарил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за организацию саммита, отметив, что эта встреча является очередным свидетельством вклада Турции в дело Исламской солидарности.

«Решение Президента Соединенных Штатов Америки о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе посольства США в этот город, которое противоречит международному праву и резолюции Совета Безопасности ООН, вызывает у нас сильную обеспокоенность.

Это решение может оказать негативное влияние на справедливое и всестороннее урегулирование палестино-израильского конфликта, привести к опасным последствиям на Ближнем Востоке.

Считаем, что Соединенные Штаты Америки должны пересмотреть это решение», - заявил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что Азербайджан последовательно поддерживает урегулирование палестино-израильского конфликта мирным путем, решение вопроса Восточного Иерусалима как столицы Государства Палестины по принципу двух государств.

Ф.Багирова

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