Ильхам Алиев снялся в документальном фильме о столице Казахстана – ВИДЕО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в связи с днем Астаны снялся в документальном фильме «Столица великой степи».

Президент Азербайджана в интервью поделился своим мнением о столице Казахстана Астане.

Глава государства указал, что Астана стала новым символом независимого Казахстана, сообщает МИА «Казинформ».

«В каждый приезд в Астану замечаю интенсивность развития. На первый взгляд, кажется, что для жителей города организованы благоприятные условия с точки зрения развития архитектуры, но каждый раз, когда посещаешь Астану, удивляешься новым проектам, новым архитектурным решениям, новым направлениям в развитии.

Поэтому Астана - яркий пример строительства современного и успешного города. Здесь связаны архитектурные и инфраструктурные решения. Поэтому очень удобно для жителей города.

Для приезжающих Астана - комфортный город. Видно, что руководство Казахстана с особой любовью смотрит на развитие города», - сказал Ильхам Алиев в документальном фильме.

По словам Президента Азербайджана, 20 лет назад экономический потенциал Казахстана не был таким как сейчас. Это время было периодом крупных экономических реформ. Поэтому инициатива о переносе столицы требовала большого мужества и мудрости.

«Город построен на свободной территории. Я знаю Астану со дня основания. Очевидно, что это потребовало огромных усилий, а также человеческих и финансовых ресурсов. Многие люди не ожидали решения о переносе столицы. Но, как показала сама жизнь, это было очень удачным решением. Потому что построен современный, широко шагающий мегаполис», - сказал он.

По словам Ильхама Алиева, развитие Астаны дало возможность открыть тысячи рабочих мест.

«Темпы строительства в городе обеспечили развитие индустрии строительных материалов и инженерии. Значит, столица ведет за собой перспективы развития. Поэтому решение было совсем незаурядным и правильным. Несмотря на большие затраты, с экономической точки зрения, могу сказать, данное решение полностью себя оправдало. Когда видишь новые грани развития, всегда хочешь все впитать в себя. Анализируя опыт Астаны, и в первую очередь, методы правильного планирования, можно заметить очень большой интерес к архитектуре Астаны.

Как произведение искусства, город построен с большой любовью и желанием. В начале, по-моему, перед строительством Астаны предполагалось сформировать новый символ Казахстана. Эта цель достигнута», - сказал Ильхам Алиев.

В фильме также снялись президенты Кыргызстана - Сооронбай Жээнбеков, Молдовы - Игорь Додон, России - Владимир Путин, Узбекистана - Шавкат Мирзиёев и многие другие.



В фильме говорится об основании самой юной столицы мира, о том, как к этому проекту отнеслись 20 лет назад, насколько правильным было это решение, и каких успехов достигла Астана за эти годы.

Эльшан Рустамов, Г.Р.