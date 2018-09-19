Ильхам Алиев рассказал о недавней операции ВС Азербайджана: «Вряд ли в ближайшее время Армения придет в себя»

18 сентября, выступая перед общественностью на церемонии открытия автомобильной дороги в Билясуварском районе, Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о последних достижениях страны в деле строительства армии, а также поведал об успешных операциях ВС Азербайджана на фронте.

При этом глава государства подчеркнул, что сегодня Азербайджанская армия входит в число 50 самых сильных армий мира.

Глава государства сказал, что состоявшиеся в июне и несколько дней назад военные парады, посвященные соответственно 100-летию Азербайджанской национальной армии и освобождению Баку от оккупантов, показали силу и мощь азербайджанского государства.

«Конечно, если наша армия находится на таком уровне, то это источник гордости для всех наших граждан», - отметил он.

Коснулся глава государства и состояния армии Армении, оккупировавшей в начале 90-х годов 20% территории Азербайджана и продолжающей оккупационную политику не без помощи своих зарубежных покровителей.

«Сегодня армянская армия не сможет конкурировать с нами. Армения оказалась в крайне тяжелом положении. Режим криминальной диктатуры, руководившей Арменией двадцать лет, пал.

Я неоднократно говорил, что Арменией управляет группа бандитов, сегодня об этом говорит армянский народ.

Но, к сожалению, новые лица, пришедшие к руководству в Армении, не осознают своей ответственности, выступают с глупыми заявлениями и предпринимают шаги, способствующие напряженности на линии соприкосновения, на армяно-азербайджанской границе», - заявил Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана отметил, что Азербайджанская армия дает и будет давать врагу достойный отпор.

«Азербайджанская армия дает и будет давать им достойный отпор, равно как осадила их во время Апрельских боев 2016 года, освободила часть наших земель, в мае этого года в результате успешной операции в нахчыванском направлении под наш контроль перешла обширная территория. Мы и впредь в нужное время будем давать им веский отпор. Враг знает, что ему не устоять перед нами. Смотрите, несколько дней назад в результате их вооруженной провокации произошло столкновение на армяно-азербайджанской границе, наши солдаты проучили их так, что вряд ли в ближайшее время они придут в себя.

Мы будем последовательно проводить нашу политику в этом направлении, будем еще больше укреплять армию, выделять еще более крупные средства и приумножать боеспособность нашей армии», - заявил Президент Азербайджана.

Глава государства подчеркнул, что технические возможности, подготовка солдат и офицеров, продемонстрированные на параде, служат хорошим сигналом врагу знать свое место, иначе все это плохо кончится.

«Мы же и впредь будем успешно развиваться. Армейское строительство, укрепление экономического потенциала, наших международных позиций – по всем этим направлениям проводится успешная политика.

Сегодня Азербайджан является страной, пользующейся огромным уважением в мировом масштабе, островом стабильности, безопасности, пространством развития, созидания. В основе этого лежат труд азербайджанского народа, единство народа и власти», - подчеркнул глава государства.

Президент Ильхам Алиев также отметил, что в мероприятии принимает участие отец Национального героя Мубариза Ибрагимова.

«Хочу выразить ему особую признательность за то, что в его семье вырос и получил воспитание Национальный герой, наш незабвенный солдат, герой Мубариз, который сражался и погиб за Родину, стал шехидом.

В одиночку уничтожив много оккупантов, он взошел на вершину шехидства. Он знал, что идет на смерть, знал, что не выживет в этом сражении. Тем не менее пожертвовал собой и показал врагу, какими качествами обладает азербайджанский солдат.

Билясуварский район может гордиться тем, что воспитал такого сына, вот и сегодня высокий уровень патриотического духа в Азербайджанской армии является результатом подвига, героизма таких наших сынов, как Мубариз», - заявил глава государства.

Напомним, что на днях в ответ на провокационное «условное» объявление Арменией войны Азербайджану в рамках масштабных военных учений, азербайджанская армия начала широкомасштабные оперативно-тактические учения, которые продлятся с 17 по 22 сентября.

В учениях примут участие более 20 тысяч военнослужащих личного состава, свыше 200 танков и другой тяжелой техники, более 120 артиллерийских и ракетных установок, до 10 истребителей бомбардировщиков, до 20 единиц военной авиации.

В рамках учений будут отработаны прорыв танками в различных направлениях эшелонированной обороны противника, уничтожение военных группировок Армении в Нагорном Карабахе и на передовой линии фронта, уничтожение стратегических и военных объектов противника в глубоком тылу и освобождение оккупированных территорий.

Вчера также стало известно, что согласно плану учений, войска, военная техника, боевые и резервные части ВС Азербайджана выдвигаются в районы оперативного назначения.

1news.az