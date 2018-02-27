Ильхам Алиев принял участие в открытии 26-километровой части дороги Мингячевир- Бахрамтепе - ФОТО

27 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии капитально реконструированной 26-километровой части Аран-Гарагаджи автомобильной дороги Мингячевир- Бахрамтепе.

Как сообщается на официальном сайте Президента АР, председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал Президента Ильхама Алиева о технических показателях дороги и проделанной работе.

Совершенствование дорожно-транспортной системы в Азербайджане, строительство новых мостов и дорожных развязок, закладка магистральных дорог, являясь социально направленными мерами, также имеют важное значение и с точки зрения демонстрации экономической мощи нашей страны. Осуществляется важная работа по дальнейшей модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры в регионах. В настоящее время в нашей республике широко развернулось строительство и реконструкция сельских дорог. С целью реализации символического проекта «40 дорог» из государственного бюджета и резервного фонда Президента выделяется достаточно средств. Наряду с этим, на современном уровне реконструируются и основные дороги страны. Проводимая работа выполняется с высоким качеством и в короткий срок. Реализуемые в Азербайджане дорожные проекты не только способствуют безопасности движения автомобилей, но и придают импульс развитию сельского хозяйства, создают все условия для быстрой доставки продукции от производителя к потребителю. В целом, эти проекты позитивно влияют на социальное благосостояние каждого гражданина и демонстрирует потенциал наших регионов по различным направлениям. Одним из реализуемых в этой области проектов является капитальная реконструкция автомобильной дороги Мингячевир-Бахрамтепе.

Было сообщено, что общая протяженность дороги составляет 26 километров, а ширина - 12 метров. Дорога, относящаяся к 3-й технической категории, является двухполосной. Ширина каждой из проезжих частей составляет 3,5 метра. В рамках проекта построены два новых моста и пять подземных переходов. Для осуществления работ на высоком качественном уровне Государственное агентство автомобильных дорог в ходе реконструкции дороги мобилизовало все силы. Строительные работы проводились в технической последовательности. Автомобильная дорога Мингячевир- Бахрамтепе имеет важное значение с точки зрения развития экономических связей между регионами нашей республики, в том числе Евлахским, Бардинским, Бейляганским районами, а также туризма и социально-экономического развития регионов, уменьшения транспортных расходов. Наряду со всеми этими особенностями, являясь магистралью, соединяющий транспортные коридоры Восток-Запад и Север-Юг, эта дорога играет важную роль и в повышении эффективности транзитных услуг.