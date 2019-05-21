Ильхам Алиев принял президента РАН - ФОТО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 21 мая принял президента Академии наук Российской Федерации Александра Сергеева.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

Выразив признательность за прием, президент Российской академии наук Александр Сергеев сказал, что эта встреча с Президентом Азербайджанской Республики представляет большое значение для него и в целом для Российской академии наук. Отметив, что в предыдущие годы осуществлялось плодотворное сотрудничество между академиями наук, Александр Сергеев сказал, что в последующий период научные контакты были прерваны, подчеркнул важность возобновления связей. Он довел до внимания, что основная цель его визита в нашу страну заключается в этом.

Глава государства отметил, что ранее существующие традиционные связи в научной сфере создают хорошую почву для развития сотрудничества в настоящее время и в будущем. Коснувшись успехов, достигнутых российской наукой в последние годы, глава государства подчеркнул хороший потенциал для дальнейшего научного сотрудничества наших стран. Президент Ильхам Алиев сказал, что успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией в политической, экономической и других сферах создает хорошие возможности для расширения связей и реализации совместных проектов также в научной сфере. Глава государства выразил уверенность в том, что визит президента Российской академии наук Александра Сергеева в Азербайджан внесет вклад в развитие научного сотрудничества между нашими странами и принятие конкретных шагов в этой области.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.

1news.az