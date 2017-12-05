Президент Ильхам Алиев принял министра связи и информационных технологий Ирана - ФОТО

5 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра связи и информационных технологий Исламской Республики Иран Мохаммада Джавада Азари Джахроми.

Как сообщается на официальном сайте Президента АР, на встрече было выражено удовлетворение успешным развитием двусторонних отношений между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран в различных сферах, в том числе в области связи и информационных технологий.

Отметив, что XXIII выставка Bakutel-2017 проводится уже более 20 лет, Президент Ильхам Алиев выразил удовлетворение постоянным участием в этой выставке иранских компаний и тем, что Иран представлен на этой выставке на уровне министра. Вспомнив свой недавний визит в Исламскую Республику Иран, глава государства подчеркнул, что встречи, проведенные с Верховным руководителем Ирана и Президентом ИРИ, вносят большой вклад в развитие связей. Президент Ильхам Алиев сказал, что имеются хорошие возможности для расширения сотрудничества в информационно-коммуникационной сфере и в секторе связи, выразил уверенность в том, что во время визита министра связи и информационных технологий Ирана Мохаммада Джавада Азари Джахроми будут проведены плодотворные обсуждения перспектив сотрудничества.

Министр связи и информационных технологий Мохаммад Джавад Азари Джахроми передал главе нашего государства приветствия Президента Исламской Республики Иран Хасана Роухани. Он также передал признательность Президента Ирана за соболезнования, выраженные Президентом Азербайджана в связи с землетрясением в городе Керманшах, и солидарность Азербайджана с иранским народом. Подчеркнув, что наши страны успешно сотрудничают в политической, экономической и других сферах, министр выразил надежду на то, что эти связи будут укрепляться и впредь.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия Президента Исламской Республики Иран Хасана Роухани, просил передать и его приветствия Президенту Ирана.

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