Президент Ильхам Алиев принял генсека Международного союза электросвязи

5 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря Международного союза электросвязи Хоулиня Чжао.

Как сообщается на официальном сайте Президента АР, на встрече было подчеркнуто, что между Азербайджаном и Международным союзом электросвязи на протяжении долгих лет осуществляется успешное сотрудничество.

Выразив удовлетворение участием в проходящей в Азербайджане XXIII выставке Bakutel-2017 более 90 компаний из многих стран мира, глава государства оценил участие генерального секретаря Международного союза электросвязи Хоулиня Чжао в Bakutel-2017 как показатель того, что выставка стала уже важным международным мероприятием.

Подчеркнув, что XXIII выставка Bakutel-2017 организована на высоком уровне, генеральный секретарь Международного союза электросвязи Хоулинь Чжао отметил, что под руководством Президента Ильхама Алиева в Азербайджане в последние годы достигнуты успехи в секторе связи и информационно-коммуникационной сфере. Гость отметил, что в ходе нынешнего визита ознакомился в Азербайджане с рядом стартап-проектов в области связи и информационно-коммуникационной сфере, и выразил уверенность в том, что часть этих проектов будет реализована.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам расширения сотрудничества между Азербайджаном и Международным союзом электросвязи.

President.az