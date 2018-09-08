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Ильхам Алиев поздравил президента Таджикистана с национальным праздником

8 Сентября, 2018 в 19:32 ~ 1 минута на чтение 3313
Ильхам Алиев поздравил президента Таджикистана с национальным праздником

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона по случаю Дня независимости.

Как сообщает официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Уважаемый Эмомали Шарифович, 

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю самые искренние поздравления Вам и в Вашем лице всему Вашему народу по случаю национального праздника Республики Таджикистан – Дня независимости.

Сегодня Таджикистан продвигается по пути общественно-политической стабильности, устойчивого социально-экономического развития. Международный авторитет Вашей страны, ее роль в региональных вопросах с каждым днем растет.

Азербайджано-таджикские связи имеют богатые традиции. Ваш официальный визит в прошлом месяце в Азербайджан является отчетливым отражением этих традиций. Верю, что наши межгосударственные отношения, наше сотрудничество, представляющее взаимный интерес, и впредь будут развиваться и расширяться.

Уважаемый Эмомали Шарифович, в этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Таджикистана – постоянного благополучия и процветания».

Рустам Азимов

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