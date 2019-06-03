Ильхам Алиев поздравил короля Швеции с национальным праздником

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил королю Швеции Карлу XVI Густаву поздравление по случаю национального праздника.

Как сообщает официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Швеции – постоянного мира и благосостояния».

1news.az