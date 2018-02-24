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Ильхам Алиев поздравил эмира Кувейта

24 Февраля, 2018 в 22:46 ~ 1 минута на чтение 260
Ильхам Алиев поздравил эмира Кувейта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил эмира Кувейта шейха Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха и кувейтский народ с Национальным праздником.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Ваше величество, 

Рад от своего имени и от имени народа Азербайджана передать Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Государства Кувейт.

Верю, что развитие и расширение отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Кувейтом и впредь будут служить интересам наших народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Кувейта – постоянного благополучия и процветания».

President.az

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