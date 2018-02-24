1news.az
Xроника
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Ильхам Алиев повысил размер Президентской стипендии для студентов вузов

24 Февраля, 2018 в 19:23 ~ 1 минута на чтение 366
Ильхам Алиев повысил размер Президентской стипендии для студентов вузов
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение «О повышении Президентской стипендии для студентов высших учебных заведений Азербайджанской Республики».
 
Как передает 1news.az, об этом сообщает сайт главы государства. 
 
В распоряжении говорится: «Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях усиления государственной заботы о студентах, добившихся высоких результатов в области образования в Азербайджанской Республике, постановляю:
 
1.С 1 марта 2018 года повысить на 10 процентов ежемесячный размер Президентской стипендии для студентов высших учебных заведений Азербайджанской Республики.
 
2.Кабинету Министров Азербайджанской Республики:
 
2.1. в месячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики предложения о приведении актов Президента Азербайджанской Республики в соответствие с настоящим Распоряжением;
 
2.2. в месячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета Министров Азербайджанской Республики в соответствие с настоящим Распоряжением и проинформировать Президента Азербайджанской Республики;
 
2.3. проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с настоящим Распоряжением и в трехмесячный срок проинформировать Президента Азербайджанской Республики об исполнении;
 
2.4. решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.
 
3.Министерству юстиции Азербайджанской Республики обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с настоящим Распоряжением и проинформировать Кабинет Министров Азербайджанской Республики».

366

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Xроника

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net