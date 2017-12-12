Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева - ФОТО

Прошло 14 лет со дня кончины архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, 12 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и члены его семьи посетили в Аллее почетного захоронения могилу общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

Аллею почетного захоронения также посетили депутаты Милли Меджлиса, министры, руководители комитетов, компаний и учреждений, представители общественности республики.

Президент Ильхам Алиев возложил венок к могиле великого лидера.

Прозвучал государственный гимн Азербайджана.

Глава государства Ильхам Алиев и члены его семьи возложили цветы и на могилу супруги великого лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой.

Была также почтена память известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева, возложены цветы на их могилы.

В церемонии посещения могилы общенационального лидера Гейдара Алиева приняли участие премьер-министр Артур Раси-заде, председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов, руководитель Администрации Президента Рамиз Мехтиев и другие официальные лица.