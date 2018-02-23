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Ильхам Алиев подписал распоряжение о развитии инфраструктуры образования

Сегодня в 00:12 ~ 1 минута на чтение 240
Ильхам Алиев подписал распоряжение о развитии инфраструктуры образования
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по развитию образовательной инфраструктуры в Азербайджанской Республике.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях реконструкции образовательной инфраструктуры в Азербайджанской Республике постановляю:

1.В целях газификации собранных в 2017 году 44 учебных заведений модульного типа (список прилагается), из суммы, указанной в подпункте 1.11.2 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», утвержденного Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 22 января 2018 года номер 3593, выделить Министерству образования Азербайджанской Республики 830 000 (восемьсот тридцать тысяч) манатов.

2.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

3.Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения».

President.az

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