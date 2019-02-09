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Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших специальных званий сотрудникам Минналогов Азербайджана

9 Февраля, 2019 в 20:08 ~ 1 минута на чтение 688
Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших специальных званий сотрудникам Минналогов Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших специальных званий сотрудникам Министерства налогов Азербайджанской Республики.
 
Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:
 
«Руководствуясь пунктом 24 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю: 
 
1.Присвоить министру налогов Нахчыванской Автономной Республики Азеру Ислам оглу Нагиеву специальное звание государственного советника налоговой службы 3-го класса.
 
2.Присвоить генеральному директору Департамента предварительного расследования налоговых преступлений при Министерстве налогов Азербайджанской Республики Хагани Гара оглу Искендерову специальное звание государственного советника юстиции 3-го класса».
 
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