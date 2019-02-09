Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Минналогов Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Министерства налогов Азербайджанской Республики.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

За особые заслуги в развитии налоговой системы в Азербайджанской Республике наградить следующих сотрудников Министерства налогов Азербайджанской Республики:

орденом «За службу Отечеству» 2-й степени

Мамедова Азера Огтай оглу

медалью «За отличие на службе в налоговых органах» 1-й степени

Джафарова Азера Сихат оглу

Алиева Рашада Гахраман оглу

Иманова Асафа Полад оглу

Искендерова Кямала Бахадыр оглу

Мамедова Шоюба Кямиль оглу

Султанову Садагат Рамиз гызы

медалью «За отличие на службе в налоговых органах» 2-й степени

Мамедова Ровшана Рагим оглу

Османова Акифа Осман оглу

медалью «За отличие на службе в налоговых органах» 3-й степени

Алиярзаде Маю Вагиф гызы

Халилову Арзу Серхеддин гызы

Мусаеву Самиру Фахреддин гызы

Рагимли Эльшана Могиф оглу

Ядигярова Фариза Мухаммед оглу

Юнусова Мухаммеда Ильхам оглу

медалью «За отличие на государственной службе»

Гаджиева Фарида Мазахир оглу

Гасанова Ниджата Низами оглу

Намазлы Эльчина Алим оглу

Юсифова Эльнура Али оглу».

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