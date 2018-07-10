Ильхам Алиев поделился мыслями о доверии народа

Проведенные в апреле президентские выборы еще раз показали, что азербайджанский народ оказывает огромную поддержку политике действующей власти.

Такое мнение озвучил Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 июля на заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом полугодии 2018 года и предстоящим задачам.

«Одержанная мною на выборах убедительная победа свидетельствует о том, что азербайджанский народ очень высоко оценивает работу, проделанную за последние 15 лет. Эта большая поддержка позволит нам и дальше уверенно вести нашу страну вперед по пути развития.

Результаты проведенных до выборов опросов мнения, экзит-полов в день выборов совпадают с официальными итогами. Это еще раз показывает, что воля азербайджанского народа полностью нашла отражение на выборах. Выборы были проведены прозрачно, справедливо, Азербайджан еще раз продемонстрировал всему миру, что является современной, демократической страной. Страной, где обеспечиваются все свободы», - отметил глава государства.

Напомним, что выборы в Азербайджане состоялись практически в одно время с выборами премьер-министра Армении. В то время как в Азербайджане официальные итоги практически полностью совпали с результатами экзит-поллов, в Армении сложилась практически противоположная ситуация.

После того как парламентским большинством, находящимся в руках у партии власти РПА и ее союзников блока Царукяна и «Дашнакцутюн», премьером был избран бывший президент Серж Саргсян, страну охватили массовые протесты, которые возглавил оппозиционер Никол Пашинян. В результате многодневных протестов власть в Армении была смещена – Саргсян подал в отставку, а премьером со второй попытки был избран Никол Пашинян.

По мнению Ильхама Алиева, в Азербайджане также предпринимались попытки бросить тень на результаты выборов, которые, тем не менее, не увенчались успехом.

«Те, кто пытался бросить тень на выборы, в очередной раз потерпели крах. Их блеклые попытки не были приняты азербайджанским обществом. Общество отвергло их действия. Наглядным примером тому служит то, что на проведенном после выборов митинге «протеста» им не удалось собрать более тысячи человек. Это их очередное фиаско, которое еще раз показывает, что народ не видит, не принимает альтернативу нашей политике, и народ и дальше будет поддерживать нашу политику. Наша политика обеспечивает интересы народа. Это – политика независимости, политика развития. Именно в результате проводимой нами политики Азербайджан за последние 15 лет прошел большой и славный путь, занимает очень высокие места по всем показателям в мировом масштабе», - заявил глава государства.

Ильхам Алиев также напомнил, что после выборов главы государств и правительств многих стран направили в его адрес поздравительные послания.

«Среди них - главы государств и правительств всех ведущих стран мира. Это еще раз говорит о том, что международное сообщество относится к Азербайджану с большим уважением, глубоким доверием, происходящие в Азербайджане демократические процессы высоко оцениваются мировым сообществом, ведущими государствами мира», - подчеркнул Ильхам Алиев.

Следует отметить, что среди глав государств, поздравивших Ильхама Алиева с избранием президентом, были президент США Дональд Трамп, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Российской Федерации Владимир Путин, генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд и другие.

Комментируя заявления главы государства, главный редактор 1news.az Р.Гаджиев заявил, что поддержка народом политики действующей власти базируется на нескольких столпах, среди которых особо следует выделить безопасность, поступательное развитие экономики и, как следствие, рост благосостояния населения.

«На фоне стабильного Азербайджана наш регион выглядит как бурлящий котел – в Армении смещают власть, Грузию то и дело охватывают протесты, а Иран и Россия все больше отдаляются от Запада, рискуя оказаться под еще большим санкционным давлением. Наш народ это прекрасно понимает и ценит ту предсказуемость и стабильность, которую гарантирует политика действующего Президента.

Не секрет, что людям важно понимать, что происходит в стране, как планировать свое будущее и будущее своих детей. Не менее важно это и с точки зрения привлечения в страну инвестиций. Инвестор никогда не станет вкладываться на долгие годы в страну, где нет политической стабильности. Продление «Контракта века» до 2050 г. свидетельствует о том, что крупнейшие международные инвесторы доверяют Азербайджану и Президенту Ильхаму Алиеву и не сомневаются в перспективах нашей страны. Все это, как я уже отмечал выше, выгодно отличает нас от большинства наших соседей», - отметил Р.Гаджиев.

По мнению главного редактора, попытки вмешательства зарубежных сил в выборный процесс в наше время уже не являются чем-то удивительным. Однако реакцию некоторых стран на это явление не чем иным, как проявлением двойных стандартов не назовешь.

«Обратите внимание - когда Азербайджан резко высказывался против подобного влияния различных западных неправительственных организаций с не совсем понятными источниками финансирования, это вызывало немало критики со стороны «защитников демократии». В то же время сегодня сами США резко возмущаются возможным влиянием России на процесс выборов президента Америки, инициируются многочисленные расследования по этому поводу.

Так или иначе, но власти, политика которой служит интересам народа, и в центре которой находится гражданин страны, не о чем беспокоиться. Именно на это указал Президент Ильхам Алиев в своем выступлении, подчеркнув, что общество решительно отвергло все попытки бросить тень на результаты выборов в нашей стране», - подытожил Р.Гаджиев.

1news.az