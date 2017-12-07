Ильхам Алиев открыл ряд дорог в Губинском районе

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 7 декабря принял участие в открытии в Губинском районе основательно реконструированных автодорог Рустов-Ханагях-Гюрдэх, Рустов-Меджкехадже, Рустов-Багчалы-Екдар, которые соединят 12 населенных пунктов с общим населением 6 тыс. человек.

Как сообщается на официальном сайте Президента АР, строительство этих дорог осуществлено на основании распоряжений главы государства от 2013, 2014, 2015 и 2016 годов.

Председатель ОАО «Азеравтойол» Салех Мамедов проинформировал Президента Ильхама Алиева о проделанной работе. Было отмечено, что общая протяженность этих двухполосных дорог, относящихся к 4-й категории, составляет более 32-х километров, ширина - 6 метров. На дорогах построено 4 моста.

Затем глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие реконструированных дорог.

Ялчин Алиев