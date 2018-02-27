Ильхам Алиев открыл после реконструкции систему водоснабжения Мингячевира - ФОТО

27 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию системы снабжения питьевой водой города Мингячевир.

Как сообщается на официальном сайте Президента АР, председатель Открытого акционерного общества «Азерсу» Горхмаз Гусейнов проинформировал главу государства о работе, проделанной в рамках проекта реконструкции систем снабжения питьевой водой и канализации города Мингячевир.

Было сообщено, что выполнение «Проекта реконструкции систем снабжения питьевой водой и канализации города Мингячевир» в рамках Государственной программы социально-экономического развития регионов началось в октябре 2011 года. Проект, реализуемый за счет средств государственного бюджета с учетом перспективного развития до 2035 года, рассчитан на улучшение услуг питьевой воды и канализации 151 тысячам жителей города Мингячевир.

Источником для снабжения города питьевой водой избрано Мингячевирское водохранилище, спроектировано строительство недалеко от него современной водоочистной установки. На первом этапе с целью подачи в водоочистную установку воды, отстоянной в естественных условиях, от озера к очистной установке построен основной трубопровод протяженностью 720 метров и диаметром 800 миллиметров. Место для водоочистной установки выбрано таким образом, чтобы в случае, падения уровня воды в озере до минимального предела вода могла поступать на установку в режиме самотека. Для снабжения потребителей качественной питьевой водой построена современная водоочистная установка с песчаным фильтром мощностью 55 тысяч кубометров в сутки или 636 литров в секунду. Очистка воды здесь ведется без использования каких-либо химических реагентов, показатели ее качества полностью отвечают стандартам Всемирной организации здравоохранения. Процесс обработки здесь полностью автоматизирован и управляется из единого центра системой SCADA. На установке, работающей в режиме полной закрытости, параметры воды при поступлении и на выходе контролируются автоматически с помощью сенсоров. С целью подачи очищенной воды в водохранилище, расположенное на возвышенности с точки зрения рельефа, установлена насосная станция мощностью 2100 кубометров в час. Для оптимального управления и распределения воды в режиме самотека на высоте 85 метров над уровнем моря построено водохранилище вместимостью 10 тысяч кубометров. В настоящее время вода, очищенная на установке, направляется в водохранилище и в режиме самотека поступает в городскую сеть. В будущем планируется подача питьевой воды из этой установки в город Евлах и 7 сел с населением 8500 человек. С этой целью спроектировано строительство нового магистрального трубопровода протяженностью 35 километров от Мингячевирского водохранилища до города Евлах и двух водохранилищ вместимостью 5 тысяч кубометров каждое. Уже приведена в состояние готовности построенная 2,8-километровая часть магистрального трубопровода до реки Кура.

Было отмечено, что в рамках проекта в городе Мингячевир полностью завершено строительство сети питьевой воды протяженностью 344 километра, более 14 тысяч из 30 тысяч 211 абонентов обеспечены счетчиками. Работа по обеспечению счетчиками продолжается. В настоящее время население города посредством новой сети снабжается качественной питьевой водой, очищаемой на новой установке.

Было сообщено, что в городе построена 103-километровая часть спроектированной канализационной сети протяженностью 236 километров и канализационный коллектор длиной 21 километр. Для оптимального управления сточными водами на первом этапе на канализационной сети установлены и приведены в рабочее состояние три насосные станции производительностью 1300 кубометров в час. В будущем планируется строительство на различных точках сети четырех новых канализационных насосных станций производительностью 3256 кубометров в час. Сточные воды, образующиеся в городе Мингячевир, будут отводиться, очищаясь на установке производительностью 60 тысяч кубометров в сутки, строительство которой запланировано на территории села Хаджиселли Евлахского района. В 2015 году в рамках подготовки к первым Европейским играм в Азербайджане в городе Мингячевире были построены линии питьевой воды протяженностью 41 километр, канализационные линии протяженностью 30 километров, три канализационные насосные станции. За счет этих насосных станций в 13 точках на левом берегу и 8 точках на правом берегу реки Кура был предотвращен сброс в реку неочищенных сточных вод.

Было сообщено, что первые централизованные системы снабжения питьевой водой и канализации города Мингячевир были поэтапно созданы в 1950-1960-х годах. Снабжение города питьевой водой осуществлялось за счет Мингячевирского водохранилища, реки Кура и Карабахского канала. Существующая в городе сеть питьевой воды протяженностью 175 километров не охватывала всех потребителей и пришла в состояние, непригодное для эксплуатации. Питьевая вода подавалась с перебоями. Остальная часть населения удовлетворяла потребности в воде в индивидуальном порядке. Существующая в Мингячевире канализационная сеть также не полностью охватывала город и вследствие длительной эксплуатации пришла в непригодное состояние. Деятельность установки по очистке сточных вод производительностью 15 тысяч 300 кубометров в сутки была прекращена с 1985 года.

Президент Ильхам Алиев привел в действие систему снабжения питьевой водой города Мингячевир.