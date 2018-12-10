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Ильхам Алиев один из самых популярных лидеров в социальных сетях

10 Декабря, 2018 в 23:40 ~ 2 минуты на чтение 535
Ильхам Алиев один из самых популярных лидеров в социальных сетях

Сайт Twiplomacy опубликовал очередной отчет на основе ежегодных исследований активности мировых лидеров в социальных сетях.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Twiplomacy, согласно отчету одним из самых популярных государственных деятелей постсоветского пространства в социальной сети Instagram является Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Следует отметить, что самое большое число подписчиков в Instagram у премьер-министра Индии Нарендры Моди (около 15 миллионов), президент Индонезии Джоко Видодо (более 12 миллионов) и у президента США Дональда Трампа (более 10 миллионов).

В постсоветском пространстве по данному показателю лидируют премьер министр России Дмитрий Медведев (2 млн. 914 тыс. 474 подписчика), президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев (831 тыс. 692 подписчика)и Президент Азербайджана Ильхам Алиев (236 тыс. 749).

 
 
 
 
 
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Публикация от @presidentaz

Следует отметить, что за прошедший период текущего года официальный аккаунт Президента Азербайджана набрал 1 миллион 40 тысяч 994 «лайков» и комментариев.

По эффективности взаимодействия с подписчиками Президент Азербайджана также входит в тройку самых популярных лидеров на постсоветском пространстве.

Если посты Д.Медведева в среднем получают 82 тысячи 465 лайков и комментариев на пост, то у президента Узбекистана данный показатель равен 10 тысячам 683 лайкам и комментариям, а у Президента Азербайджана – 7 тысячам 331 лайкам и комментариям.

1news.az

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