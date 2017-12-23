Ильхам Алиев. Новый лидер нового века

Ильхам Алиев, являющийся самым талантливым преемником школы Гейдара Алиева, в 2003 году был избран Президентом Азербайджана.

Тогда Ильхаму Алиеву было 42 года, и он стал одним из самых молодых глав государств мира. С тех пор минуло 14 лет. Президент Ильхам Алиев, являясь новым лидером нового века, уверенно ведет Азербайджан вперед. Годы его правления характеризуются динамичным развитием, стремительной модернизацией страны, повышением ее авторитета в мире. Наш Президент привлекает внимание уверенными, смелыми, полной логики выступлениями с трибун таких авторитетных международных организаций, как– ООН, НАТО, ОБСЕ, решительно отстаивает национальные интересы на всех уровнях, проводит независимую внешнюю политику. К его мыслям и мнениям по поиску путей выхода из глобальных кризисов относятся с уважением.

Продуманными реформами и мудрыми решениями Президент Ильхам Алиев привнес в нашу жизнь новое дыхание, вывел Азербайджан в ряд развитых стран мира. В центре его политики находится человеческий фактор, а цель заключается в созидании, создании более благополучной жизни для народа. Служить народу, быть Президентом каждого азербайджанца – такова жизненная философия главы государства.

АЗЕРТАДЖ представляет хронику, отражающую наиболее важные моменты жизни и деятельности Президента Ильхама Алиева, неоценимую работу, проделанную им во имя развития Азербайджана. Эта богатая и грандиозная деятельность запечатлена в памяти как самая новая страница истории Азербайджана.

За последние десять лет ни одна страна не развивалась как Азербайджан

В результате продуманной и дальновидной политики Президента Ильхама Алиева экономика страны вступила в этап стремительного и динамичного развития. Мы хорошо помним, когда Ильхам Алиев был в первый раз избран Президентом, он обещал создать в стране 600 тысяч новых рабочих мест. Тогда эта цифра казалась некоторым мечтой. Прошли годы, мечта стала реальностью. За минувшие 14 лет в Азербайджане были созданы свыше 1 миллиона 800 тысяч новых рабочих мест. В результате принятых мер уровень бедности снизился с 50 до 5 процентов. Экономика Азербайджана, развивающаяся самыми быстрыми темпами в мире, выросла в 3,4 раза, промышленное производство – в 2,7 раза, сельское хозяйство – в 1,5 раза. В экономику страны были вложены инвестиции в размере 180 миллиардов долларов.

За минувший период были расширены реформы в агропромышленном комплексе, в стране сформировался сильный класс предпринимателей. Сегодня успешно продолжается диверсификация экономики страны. По государственной линии выделяются льготные кредиты в размере миллионов манатов на финансирование инвестиционных проектов субъектов предпринимательства. Аграрный сектор вышел на широкий путь развития и сейчас Азербайджан – одна из редких стран, обеспечивающих собственную продовольственную безопасность.

Реформы Ильхама Алиева привнесли прозрачность в нашу жизнь, устранили бюрократические препятствия

«Прозрачность – вопрос, определяющий будущее любой страны. Потому что без прозрачности мы не сможем провести ни одну реформу, и страна не сможет стремительно развиваться ни экономически, ни политически»,- сказал Президент Ильхам Алиев. Он предпринял инновационный шаг в рамках реформ, проводимых по усовершенствованию деятельности государственных структур и повышения прозрачности, устранению бюрократических препятствий между гражданами и государственными структурами, - создал Государственное агентство по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте. По инициативе Президента были созданы центры «ASAN xidmət», и таким образом в деятельности государственных органов была повышена прозрачность, усовершенствованы услуги, оказываемые гражданам, ускорен переход к более качественному, удобному, новому методу - электронным услугам, оказываемым с применением современных инноваций. Неслучайно, что являющийся брендом Азербайджана «ASAN xidmət» вызывает большой интерес в мире, этот опыт изучается в ряде стран.

Внешняя политика Азербайджана уже признана в мире как успешная

Деятельность Президента Ильхама Алиева, связанная с укреплением устоев независимости нашей страны, особенно проявилась во внешней политике. Под руководством Ильхама Алиева, отдающего во внешнеполитическом курсе предпочтение сбалансированной концепции, международный авторитет Азербайджана еще более повысился. Выросло число друзей нашей страны, в ряд стран, желающих сотрудничать с нами, добавились новые. Азербайджан был признан и принят в мире как надежный партнер. Одним из важных факторов, доказывающих это, стало избрание Азербайджана членом Совета Безопасности ООН. Это событие, являющееся самым большим достижением в истории нашей независимости, стало проявлением значения, придаваемого международным сообществом политике, проводимой в Азербайджане, и, в конечном итоге, деятельности Президента Ильхама Алиева. Это - свидетельство веры мирового сообщества в Азербайджан, его доверия к нашей стране. В итоге наша страна превратилась в основного актора во всех региональных вопросах.

Благодаря атакующей дипломатии, определенной Ильхамом Алиевым, был развенчан миф, созданный армянской пропагандой и армянским лобби. Внимание международных организаций было привлечено к этой проблеме, до всего мира была доведена суть нагорно-карабахской проблемы, правды об Азербайджане, мнение международного сообщества изменилось в пользу нашей страны. Мировое сообщество стало признавать и осуждать Ходжалинский геноцид.

Азербайджан своими инициативами и проектами изменил энергетическую карту Европы

В результате успешного претворения в жизнь Президентом Ильхамом Алиевым энергетической политики, основа которой была заложена великим лидером Гейдаром Алиевым, сегодня Азербайджан стал одним важных игроков в этой сфере. Инициативы главы государства, связанные с энергетической политикой, и реализованные проекты, выйдя за региональные рамки, приобрели глобальный масштаб. Обратим взоры в прошлое. В 2006 году было завершено строительство нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Тем самим, после подписания «Контракта века» начался поток крупных инвестиций в Азербайджан.

Сегодня Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы: началась реализации Азербайджаном и Турцией проекта TANAP, являющегося одним из крупнейших энергетических проектов мира. А три года назад произошло еще одно грандиозное событие, золотыми буквами вписанное в новую историю и энергетическую политику Азербайджана, – был заложен фундамент Южного газового коридора, являющегося одним из глобальных энергетических проектов XXI века. В этом году «Контракт века» был продлен еще на 50 лет.

По инициативе Азербайджана был реализован еще один глобальный проект – сдана в эксплуатацию железная дорога Баку-Тбилиси-Джейхан. Этот транспортный коридор, соединяющий сегодня Азию и Европу, обещает большие перспективы для нашей страны.

Стратегия всестороннего развития Ильхама Алиева изменила облик регионов до неузнаваемости

Государственные программы по социально-экономическому развитию регионов, принятые под руководством Президента Ильхама Алиева, устранили разницу между городом и деревней. Сегодня регионы Азербайджана обеспечены всей необходимой инфраструктурой и ни в чем не отстают от городов и сел Европы. Решены многие проблемы, которые в свое время были в наших регионах.

По поручению Президента Азербайджан полностью газифицируется. Уже примерно 90 процентов населения страны используют природный газ. В села подается питьевая вода, прокладываются или капитально ремонтируются дороги. Поездки главы государства в регионы, его встречи с общественностью уже приобрели традиционный характер. Ильхам Алиев лично участвует в открытиях современных общественно-социальных объектов, производственных предприятий.

Одним из инициатив Президента, вызывающих большое одобрение, являются приемы руководителей центральных органов исполнительной власти в регионах. Министры, председатели комитетов и руководители других государственных структур встречаются с населением на местах, выслушивают обращения и предложения жителей.

В Азербайджане сформирована одна из сильнейших армий в мировом масштабе

Для страны, живущей в условиях войны, земли которой находятся под оккупацией, строительство армии является одним из жизненно важных вопросов. Учитывая это, Президент, Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев с первых лет своего руководства проводит последовательную и решительную работу по созданию армии с высокой боеспособностью, оснащенной современным оружием.

Сегодня в Азербайджане сформирована одна из сильнейших армий в мировом масштабе и эта армия способна освободить от врага наши оккупированные земли.

Если когда-то мы все оружие закупали за рубежом, то сейчас Азербайджан сам производит современное оружие и технику. Создание Министерства оборонной промышленности Азербайджана является одним из самых важных шагов, предпринятых в этом направлении.

Азербайджанская армия в апреле 2016 года продемонстрировала свою силу и боеспособность, как врагу, так и всему миру. Во время апрельских боев, вошедших в историю Азербайджана как одна из победных страниц, наша героическая армия в результате контратаки, совершенной в ответ на провокацию Армении, смогла освободить от оккупации часть территорий Физулинского, Джебраильского и Агдаринского районов, очистила от захватчиков в целом свыше 2 тысяч гектаров земли и взяла контроль над этими территориями. Самым важным итогом этих боев стало освобождение высоты Лелетепе в результате которой была обеспечена безопасность Джоджуг Марджанлы. Согласно Распоряжения Президента за короткий срок в Джоджуг Марджанлы был заложен новый поселок, куда на первом этапе были переселены 60 семей. Это событие оценивается как начало «Великого возвращения».

В центре социальной политики Президента Ильхама Алиева стоит гражданин Азербайджана

Со дня прихода к власти Президента Ильхама Алиева в центре его политики стоит гражданин Азербайджана. Предпринимаются последовательные шаги по улучшению благосостояния населения, решению их социальных проблем, обеспечению людей современными медицинскими услугами. За последние 14 лет в стране построены или реконструированы тысячи зданий школ, создана образовательная инфраструктура, обладающая широкой базой, свыше четыре тысячи школ обеспечены компьютерным оборудованием.

В стране успешно реализуются реформы по здравоохранению. Сегодня не только в столице, но и в регионах строятся лечебно-диагностические центры, больницы, оснащенные современным и самым передовым медицинским оборудованием, существующие очаги здравоохранения капитально реконструируются, жители регионов получили возможность проходить лечение на местах.

Президент Ильхам Алиев прославил Азербайджан во всем мире как спортивную страну

Великий лидер Гейдар Алиев говорил, что никакая деятельность не может прославить страну в мире как спорт. Руководствуясь этой идеей, Президент Ильхам Алиев за прошедший период превратил Азербайджан в спортивную страну.

Для достижения этой цели на всей территории страны были созданы олимпийские центры, современные спортивная инфраструктура, повысилось внимание и забота о спортсменах. Олимпийское движение в Азербайджане получило невиданный размах. Результаты налицо. Проведение первых Европейских игр было поручено Азербайджану. Азербайджан также провел 42-ю Всемирную шахматную олимпиаду, чемпионат Европы по волейболу среди женщин, IV Игры исламской солидарности. Проведением в Баку уже два года одного из самых престижных спортивных соревнований мира – Гран-при Европы «Формула-1» Азербайджан находился в центре внимания всего мира.

Азербайджан завоевал большой успех в летних Олимпийских играх в Рио. Впервые в истории записав в свой актив 18 медалей, национальная команда по количеству медалей заняла в мире 14-е место, среди европейских стран – 7-е, среди республик СНГ – 2-е, среди мусульманских стран – 1-е место.

Мультикультурализм и толерантность в Азербайджане достигли уровня государственной политики

Уважительное отношение Президента Ильхама Алиева к нашим национально-духовным ценностям, различным религиям и цивилизациям, укрепление традиций толерантности в стране превратили Азербайджан в один из главных центров межрелигиозного и межкультурного диалога не только в регионе, но и в мире.

Сегодня мультикультурализм является государственной политикой и образом жизни Азербайджана. Это уже принято во всем мире. Азербайджан обладает большим опытом в реализации важных проектов, направленных на развитие межкультурного диалога, сохранение культурного разнообразия и регулирование взаимоотношений между цивилизациями, а также в области проведения престижных форумов. Азербайджанская модель толерантности является самым совершенным образцом в мире и проведение в Баку VII глобального форума Альянса цивилизаций ООН является подтверждением этого.

Все это стало еще более содержательным благодаря культурной концепции Президента Ильхама Алиева и проектам Фонда Гейдара Алиева, открыло широкие возможности для пропаганды нашей страны в мире. В осуществление этой политики ценный вклад вносит Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева. Благодаря осуществляемым Фондом проектам сегодня Азербайджан в мире знают еще лучше. Культура Азербайджана сегодня представляется на больших сценах. Основа нашей музыки – мугам уже превратился в мировую музыку. Успешно проведя международный песенный конкурс «Евровидение», Азербайджан занял достойное место в истории конкурса.

Ильхам Алиев уверенно ведет Азербайджан в будущее

Итоги 14-летней президентской деятельности Ильхама Алиева свидетельствуют, что Азербайджан ждет блестящее будущее. Завоевавший большой авторитет в международном масштабе как выдающийся государственный деятель, Президент Ильхам Алиев, успешная модель деятельности которого признана во всем мире, принес в Азербайджан политическую культуру, стандарты политической нравственности, соответствующие нашей национальной морали, национальный образец политической этики. Под руководством Президента Ильхама Алиева была сформирована модель развития, являющаяся образцовым во всем мире. Это – модель модернизированного Азербайджанского государства. Все это может считаться гарантом будущего развития нашей страны.

Азербайджанский народ верит в Ильхама Алиева, поддерживает его внутреннюю и внешнюю политику, обещающую лучшее счастливое будущее. Оказанное Президенту высокое доверие нашло свое отражение в исследовании, проведенном по заказу программы «Восточное партнерство» Европейского Союза, а также в результатах опроса, проведенного на днях Общественным объединением «Центр независимых исследований ELS». Так, около 80 процентов граждан Азербайджана оценивают будущее Азербайджана оптимистичным, 91,4 процента поддерживают политику Ильхама Алиева.

Эта реальность сегодняшнего дня подтверждается также международными политологами и экспертами. Альтернативы осуществляемой в Азербайджане политике нет. Единство народ-власть открывает широкие возможности для определения долгосрочной стратегии развития.

Еще одна реальность сегодняшнего дня состоит в том, что Азербайджан уверенно идет по пути стремительного развития, страну ждут впереди грандиозные успехи.