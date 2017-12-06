Ильхам Алиев: «Наша страна обладает большим потенциалом» - ФОТО

На российском телеканале «Россия-24» распространен репортаж о проходящей в Баку выставке «Bakutel-2017». Президент Ильхам Алиев ответил на вопрос корреспондента «Россия-24». АЗЕРТАДЖ предлагает вниманию данный репортаж.

В репортаже говорится, что Баку на одну неделю превратился в столицу информационных технологий. В Азербайджане открылась Международная выставка и конференция телекоммуникационных и информационных технологий. В мероприятии принимают участие более 190 компаний из 20 стран, в том числе из России. Это – мобильные операторы, интернет-провайдеры, системные интеграторы и дистрибьюторы известных брендов.

Корреспондент телеканала Екатерина Кадушкина подчеркивает, что Азербайджан – это, конечно, край гостеприимства и туризма. Сюда приезжают, чтобы побывать в месте, где снимали ту самую знаменитую сцену из фильма «Бриллиантовая рука». Кроме того, здесь круглый год вкусные овощи и фрукты. Автор отмечает, что Азербайджан – это еще и динамично развивающаяся страна, и здесь есть, что предложить в сфере информационных технологий. Азербайджанские хирурги во время операций используют очки дополненной реальности. Это еще больше облегчает операции. Эти очки на первый взгляд напоминают устройство, необходимое для игр. Однако с их помощью врачи устанавливают имплантат в челюсть на лицевую область, лечат онкологических больных, людей, получивших травмы во время спортивных игр и автомобильных аварий. С помощью трехмерной проекции врач проникает под кожу человека и видит нервы или, например, череп. Точность операции выше, время проведения меньше.

Ассистент кафедры челюстно-лицевой хирургии Азербайджанского медицинского университета, кандидат медицинских наук Исмаил Фарзалиев говорит:

- Все мы изучаем курс анатомии. Можем представить индивидуальную анатомию каждого пациента. Но увидеть эту анатомию во время операции при помощи данных технологий – это, по-моему, на грани фантастики. Это, по-моему, уже осуществление мечты.

В репортаже подчеркивается, что выставку «Bakutel-2017» посетил и Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Отвечая на вопрос корреспондента «Россия-24», Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан расширяет партнерство с Россией в вопросах технологий. Новые вызовы безопасности мира превращаются в новые сферы сотрудничества. К примеру кибератаки. Президент говорит:

- Азербайджан успешно развивается, возрастает его роль в региональных и международных вопросах. Наша страна обладает большим потенциалом. Естественно, наша страна также может столкнуться с такой угрозой. Мы открыты для сотрудничества со всеми нашими партнерами. В этой области есть хорошие перспективы сотрудничества и с Россией. Нам известно, что в России уделяется большое внимание кибербезопасности. Поэтому, конечно, наши структуры проводят с российскими коллегами соответствующую работу.

В репортаже говорится, что Президент Ильхам Алиев также встретился с министром связи и массовых коммуникаций России Николаем Никифоровым. Они уже знакомы. Шесть лет назад, еще будучи министром связи Татарстана, Николай Никифоров показал Президенту Ильхаму Алиеву Казанский технопарк.

Министр Н.Никифоров подчеркнул:

- Мы обсуждаем вопросы информационной безопасности. Как сделать так, чтобы мы не зависели от каких-то отдельных поставщиков или отдельных стран в области программного обеспечения. У каждой страны есть те или иные наработки.

Российский министр Н.Никифоров ознакомился на выставке с одним из самых современных проектов Азербайджана – порталом «Электронное правительство». Он, можно сказать, такой же, как российский портал государственных услуг. Здесь можно подать заявление о регистрации брака, проверить наличие штрафа и посмотреть онлайн-лекции. Ежегодно в портал добавляют новые возможности.

Координатор портала «Электронное правительство» Джамшид Нахчыванский:

- К данному сервису обращались 58 миллионов раз. Эта цифра говорит о том, что портал очень востребован. Ежедневно услугами портала «Электронное правительство» пользуются 65 тысяч человек.

Корреспондент отмечает, что на «Bakutel» говорят и о развлечениях. Российский онлайн-сервис для просмотра сериалов в этом году пришел и в Азербайджан. Теперь их можно смотреть легально и в хорошем качестве. В планах - обсудить с правительством Азербайджана, как улучшить антипиратский закон и, конечно, сделать так, чтобы герои телешоу, за которыми следит весь мир, заговорили по-азербайджански.

Генеральный директор компании AMEDIA TV Денис Горшков говорит:

- Здесь активно смотрят и любят турецкие сериалы, и язык очень похожий. Безусловно, есть спрос и на наши проекты. «Игра престолов» - номер один везде, и Азербайджан не исключение. Вчера мы опять же не впервые услышали, как звучит на азербайджанском языке «Игра престолов».

В репортаже отмечается, что «Bakutel» проходит в 23-й раз. Здесь, как всегда, более двух десятков стран, от соседних Турции и Грузии до Беларуси, Финляндии, Франции, Канады и Америки. В рамках выставки проводят деловые встречи, заключают контракты и показывают, как технологии облегчают жизнь. Документы теперь заполняются онлайн, а в непростых операциях помогают почти фантастические гаджеты.