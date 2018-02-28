Ильхам Алиев: «Мингячевир должен стать одним из мощных промышленных центров нашей страны» - ФОТО

27 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии двух предприятий по производству пряжи ООО «Мингячевир Текстиль» в Мингячевирском промышленном парке.

Как сообщается на официальном сайте Президента АР, фундамент Мингячевирского промышленного парка был заложен 21 сентября 2016 года. Было принято решение о создании в Мингячевирском промышленном парке 9 фабрик по производству товаров легкой промышленности, в том числе пряжи, красок, обуви, медицинской косметики, носочной, ткацкой и швейной фабрик. Принимаются последовательные меры для обеспечения устойчивости и надежности оснащения сырьем предприятий, которые будут функционировать в промышленном парке. Указы и распоряжения, направленные на развитие хлопководства, как одной из стратегически важных отраслей аграрного сектора, приносящих стране валюту, республиканские совещания по вопросам развития этой сельскохозяйственной отрасли, принятая Государственная программа, применение различных механизмов поддержки и поощрения в данной сфере создали благоприятные условия для развития хлопководства. Как результат проделанной работы, в 2017 году производство хлопка увеличилось по сравнению с 2016 годом в 2,3 раза, и достигло 207,5 тысячи тонн. В настоящее время в республике функционируют 6 прядильных фабрик, годовая мощность которых составляет 24,6 тысячи тонн. Однако в результате стремительного развития хлопководства, применения инновационных технологий и достижения высокой урожайности возникла необходимость в новых производственных и перерабатывающих участках, основанных на передовых технологиях. Именно такими предприятиями являются две фабрики по производству пряжи Общества с ограниченной ответственностью «Мингячевир Текстиль», созданного на территории Мингячевирского промышленного парка на площади 14,5 гектара. Глава государства ввел в действие хлопково-полиэстерную фабрику.

Министр экономики Шахин Мустафаев и руководитель проекта Мехрибан Ахундова проинформировали главу государства и его супругу о том, что Национальный фонд помощи предпринимательству Министерства экономики выделил на создание фабрик, общая стоимость которых составляет 144 миллиона манатов, льготный кредит на сумму 10 миллионов манатов. Фабрики, созданные на основе современных технологий, оснащены оборудованием ведущих компаний Германии, Швейцарии и Японии.

Было отмечено, что на фабриках из хлопка-волокна планируется производить ежегодно 20 тысяч тонн различных видов пряжи, в том числе 10 тысяч тонн методом Ring и 10 тысяч методом Open End. Хлопково-полиэстерная пряжа, производимая методом Ring, более нежная и мягкая, поэтому производится из волокнистого хлопка и стоит дороже. Из этой продукции в основном будут изготовляться сорочки.

Глава государства и его супруга сфотографировались с работниками на память.

Затем Президент Ильхам Алиев ввел в действие предприятие по производству пряжи методом Open End.

Было отмечено, что пряжа, полученная методом Open End, более грубая, поэтому используется при изготовлении джинсовой и другой одежды. Сдача в эксплуатацию таких предприятий будет способствовать развитию текстильной промышленности в стране, постоянному обеспечению местных производственных предприятий качественным и дешевым сырьем, а также экспорту производимого хлопка как готовой продукции. В результате в нашу страну будет поступать дополнительная валюта. Это также имеет особое значение с точки зрения сокращения зависимости от импорта в области промышленности, повышения экспортного потенциала, создания национальных текстильных брендов, подготовки квалифицированных кадров и открытия новых рабочих мест.

В парке проводятся исследования, направленные на создание рентабельных фабрик и заводов по производству промышленной продукции с различным экспортным потенциалом. Заслуживает внимания то, что особое значение при проектировании предприятий уделяется не только производственному процессу, но и организации различных видов услуг для работников.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева также ознакомились с условиями, созданными в столовой.

После ознакомления с новыми фабриками глава государства и его супруга встретились с работниками предприятий и представителями общественности города.

Глава государства выступил на встрече.

Выступление Президента Ильхама Алиева:

- Сегодня очень знаменательный день в жизни города Мингячевир. Мы отмечаем открытие Мингячевирского промышленного парка. Сердечно поздравляю вас с этим прекрасным событием, желаю вам успехов.

Помню, в сентябре 2016 года мы заложили на этой территории фундамент Мингячевирского промышленного парка. В то время здесь ничего не было, был пустырь. Помню, в то время была проведена презентация, на которой указывалось, что в ближайшем будущем здесь планируется создать несколько прядильных фабрик и другие фабрики. Конечно, это очень большой проект. Он намного усилит промышленный потенциал Мингячевира и Азербайджана в целом.

Рад, что все данные обещания были выполнены. В настоящее время открываются первые две фабрики Мингячевирского промышленного парка. Это – прекрасное проявление партнерства государства и частного сектора. Потому что государство делает все возможное для развития частного сектора, предпринимателям предоставляются льготные кредиты, даются методические рекомендации, проводится большая работа по созданию рабочих мест. Одновременно государство, открывая промышленные парки, создает условия для частного сектора. Если бы государство не взяло на себя эту функцию, то, конечно, частному сектору, предпринимателям было бы не так легко создавать такие гигантские фабрики. В свою очередь частный сектор, использует предоставленные государством льготные кредиты, в то же время, вкладывая собственные средства, создает такие прекрасные фабрики. Именно эту цель преследуют созданные в последние годы в Азербайджане промышленные зоны, промышленные кварталы, промышленные парки. Я и в прежние годы говорил, что Мингячевир должен стать одним из мощных промышленных центров нашей страны, и мы уже видим это.

В нашей стране в нескольких городах имеются промышленные кварталы, зоны. Крупнейшим из них является Сумгайытский химический промышленный парк. Объем вложенных туда инвестиций составляет 2,7 миллиарда долларов. Промышленные зоны будут созданы и создаются в Нефтчале, Гаджигабуле, Сабирабаде, Масаллы и других городах, в том числе в Мингячевире.

Работой на этих фабриках обеспечены 700-750 человек, и подавляющее большинство работающих здесь – женщины. Это прекрасно, потому что мы обеспечиваем женщин работой. И вообще, эти фабрики сыграют огромную роль в ликвидации безработицы в Мингячевире. Постоянной работой здесь обеспечены 700-750 человек. Сюда вложены крупные средства, инвестиции в размере 140 миллионов манатов. Это свидетельствует о том, что Азербайджан является очень благоприятным пространством, прекрасной страной для инвестирования. За последние 15 лет в экономику страны вложены инвестиции, превышающие 230 миллиардов долларов. Сегодня наша основная цель заключается в том, чтобы инвестиции больше вкладывались в ненефтяной сектор.

В настоящее время в Азербайджане функционируют шесть прядильных фабрик. Сегодня вводятся в строй еще две фабрики. Таким образом, их число увеличивается до восьми, причем производственная мощность шести фабрик составляет 24 миллиона тонн пряжи. А на этих двух фабриках будет производиться 20 тонн пряжи. То есть на этих современных фабриках будет производиться пряжа, можно сказать, на том же уровне, что и на фабриках, сданных в эксплуатацию в прежние годы, она будет обеспечивать внутренний спрос, а также экспортироваться.

Сегодня наша основная цель – увеличить ненефтяной экспорт, и в этом направлении проводится прекрасная работа. В то же время, на примере данной фабрики мы видим всестороннее развитие нашей страны. Потому что это крупный промышленный центр, промышленное предприятие. Одновременно основным сырьем здесь является местный хлопок-волокно. Стремительное развитие хлопководства в последние годы способствовало появлению этих фабрик. Если бы мы два года назад не занялись всерьез возрождением хлопководства, то эти фабрики не были бы созданы. Потому что ввоз волокна из-за рубежа, превращение его здесь в пряжу могло бы стать весьма дорогостоящей инициативой. Поэтому в последние два года производство хлопка в Азербайджане увеличилось с 35 тысяч до 207 тысяч тонн. Надеюсь, что в нынешнем году планируется собрать еще больше хлопка. Основная часть хлопка-волокна будет перерабатываться в Азербайджане, таким образом, появятся добавленная стоимость, рабочие места, и мы сможем обеспечивать внутренний рынок и экспортировать в настоящее время не волокно, а пряжу, а в дальнейшем – готовую продукцию, текстиль, ткани.

Стремительному развитию сельского хозяйства оказывается большая государственная поддержка, закупается техника, проводятся оросительные работы, на льготных условиях предоставляются удобрения, топливо, субсидии, в том числе государство оказывает поддержку развитию хлопководства, созданию промышленных предприятий. Частный сектор также очень активен в этих делах. Поэтому для всестороннего развития нашей страны это основное направление обязательно будет развиваться. Промышленное производство, производство сельскохозяйственной продукции – мы видим в Мингячевире объединение этих двух важных отраслей, и, таким образом, Мингячевир, как я уже сказал, становится одним из самых мощных промышленных центров Азербайджана.

Это еще только начало. Уверен, что ввод в строй этих двух фабрик придаст импульс созданию новых фабрик, такие планы уже имеются. В проведенной в 2016 году презентации говорилось, что планируется создание новых фабрик. Уверен, что в ближайшем будущем в Мингячевире будут созданы тысячи новых рабочих мест.

В целом, развитию Мингячевира уделяется большое внимание. Моя нынешняя поездка в Мингячевир является 7-й поездкой в качестве Президента. В прежние годы я принимал участие во многих открытиях. В Мингячевире проводится большая работа в социальной сфере, капитально отремонтирована центральная городская больница на 430 коек, реконструирована Куринская олимпийская гребная база, сданы в эксплуатацию общественные здания, центры культуры, шахматный, молодежный центры. Богата и культурная жизнь Мингячевира, в этом направлении тоже проделана работа. Были реализованы инфраструктурные проекты, есть полное обеспечение электроэнергией, газификация составляет 97 процентов, в Мингячевир уже подается питьевая вода, сегодня состоялась церемония официального открытия проекта питьевой воды. Это тоже крупный проект. Проекты питьевой воды и канализации вместе потребовали средства в размере около 300 миллионов манатов. Проблема питьевой воды уже решена. Если в прежние годы питьевую воду получали 50 процентов населения, то сейчас обеспечены 100 процентов, причем питьевая вода отвечает стандартам Всемирной организации здравоохранения.

Сегодня состоялось также открытие после капитальной реконструкции Мингячевирской гидроэлектростанции. Ее мощность была доведена с 300 до 420 мегаватт. Сегодня в Мингячевире открывается комплекс «ASAN Həyat» - это очередной подарок жителям города. Благоустроены дороги. То есть Мингячевир всесторонне развивается. Для дальнейшего развития Мингячевира будут приняты дополнительные меры с тем, чтобы город развивался еще более высокими темпами.

В то же время в последние годы Мингячевир превращается в центр туризма. Здесь открываются новые отели, растет число туристов. Туризм будет всесторонне развиваться. Но, конечно, в первую очередь, Мингячевир должен развиваться как прекрасный современный промышленный центр, центр легкой промышленности. Мы сделаем все необходимое для развития города. Открытие сегодня этих двух фабрик свидетельствует о том, что у нас слова не расходятся с делами. Все данные обещания выполняются.

Поздравляю вас с этим прекрасным событием и желаю успехов. Спасибо.

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Работник предприятия Гусейн ХАШИМОВ, выразив признательность главе государства за поддержку, оказанную строительству новых фабрик, являющихся прекрасным подарком для мингячевирцев, и внимание и заботу о развитии города в целом, сказал:

-Уважаемый господин Президент.

Позвольте поприветствовать Вас от имени нашего коллектива и всей общественности города. Сегодняшний день очень знаменателен для нас. Вы открываете первый этап Мингячевирского промышленного парка, фундамент которого был заложен с Вашего благословения полтора года назад. Сегодня в нашей республике уделяется особое внимание созданию промышленных предприятий с использованием местного сырья. Безусловно, это является Вашей продуманной и дальновидной политикой. В последнее время по Вашему поручению были также предприняты очень большие шаги по развитию хлопководства. Хлопководство уже возвращает свою былую славу. Развитие этой отрасли высокими темпами создает особую потребность в создании новых производственных и перерабатывающих предприятий.

На фабриках, которые Вы сегодня открыли, установлено новейшее оборудование, завезенное из Германии, Испании, Швейцарии, Японии. Здесь предусматривается изготовлять из хлопка-волокна 20 тысяч тонн различной пряжи в год. Эта пряжа будет экспортироваться на зарубежные рынки, а также использоваться в производстве продукции легкой промышленности на других этапах промышленного парка. В результате введения в строй этих фабрик здесь будут обеспечены работой более 700 человек. А после того, как промышленный парк заработает на полную мощность, тысячи горожан будут уже обеспечены здесь постоянной работой. Запуск этих предприятий возвращает нашему Мингячевиру городскую атмосферу и вносит также вклад в развитие традиционных для нашего города производственных отраслей. Это также является наглядным примером Вашей политики по обеспечению населения работой, улучшению его социального благосостояния, а также развитию ненефтяного сектора и диверсификации экономики. Эта Ваша политика, направленная на развитие ненефтяного сектора и устранение зависимости от нефти, всем нам по душе.

Я - специалист с высшим образованием. Раньше работал в различных отраслях. С прошлого года приступил здесь к трудовой деятельности в качестве бригадира, а в настоящее время работаю в должности руководителя производства на фабрике по выпуску пряжи. С полной уверенностью могу сказать, что Мингячевирский промышленный парк станет крупнейшим парком легкой промышленности на Южном Кавказе.

Большое спасибо, господин Президент, мы, мингячевирцы, признательны Вам за внимание и заботу. Мы также выражаем глубокую признательность Мехрибан ханум, которая вместе с Вами заботится об азербайджанском народе. Мы, мингячевирцы, заверяем, что всегда будем поддерживать только Ваш политический курс и всегда будем с Вами.

Уважаемый господин Президент, сегодня очень знаменательный день. Сегодня - первый вторник Новруза, прекрасного праздника нашего народа, нашей страны, – водный вторник. Мы поздравляем Вас, членов Вашей семьи с этим замечательным праздником. Пусть эти праздничные дни Новруза принесут нашему народу, всем гражданам Азербайджана добрые вести. Желаем Вам долгих лет жизни, здоровья и новых успехов в Ваших делах на благо будущего нашего Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. И вас поздравляю с праздником. Желаю вам здоровья, многочисленных успехов.

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В заключение было сделано фото на память.