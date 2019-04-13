Ильхам Алиев: грандиозный год нового периода президентства

11 апреля 2018 года в Азербайджане состоялись внеочередные выборы Президента.

Завоевавший убедительную победу на выборах господин Ильхам Алиев, 18 апреля принес присягу, положив руку на Конституцию и священный Коран, и приступил к исполнению президентских полномочий на очередные 7 лет.

Свободная выборная деятельность занимает особое место среди достижений человеческой цивилизации. Существование современного правового, демократического государства, органов власти, опирающихся на волю народа, общества, обладающего эффективными механизмами самоорганизации, невозможно представить без свободных и справедливых выборов. Как известно, проведенным 26 сентября 2016 года референдумом были внесены изменения в статью 101 Конституции Азербайджанской Республики, срок полномочий главы государства был продлен с 5 лет до 7 лет, и Президенту Азербайджанской Республики предоставлены возможности обращения за вотумом доверия к избирателям – полномочия объявления внеочередных президентских выборов. Воспользовавшись конституционными полномочиями, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев Распоряжением от 5 февраля 2018 года объявил внеочередные президентские выборы. Эти выборы, положившие начало новому этапу на пути динамичного прогресса страны, еще раз продемонстрировали, что демократическая политическая система и либеральное общество пустили в нашей республике глубокие корни.

Обеспечение общественно-политической стабильности после возвращения общенационального лидера Гейдара Алиева к политической власти в 1993 году позволили провести коренные реформы во всех областях жизни страны, в том числе в политико-правовой сфере. Избирательная система Азербайджанской Республики, пройдя за минувший период различные этапы, развилась, была усовершенствована с точки зрения законодательства и практики, включая и конституционные гарантии, приведена в соответствие с международными стандартами. Опыт проведенных в нашей стране до сих пор президентских, парламентских, муниципальных выборов, общенародных голосований (референдумов) показывает, что у населения в Азербайджане в достаточной степени повысилась избирательная культура, сформировалось ответственное и требовательное поколение избирателей, способных организовать эффективный общественный контроль. Внеочередные президентские выборы прошли именно в такой атмосфере, в полной мере отразили волю народа. Этот факт был подтвержден заинтересованными сторонами, принимавшими непосредственное участие в избирательном процессе, местными и зарубежными наблюдателями, внимательно отслеживавшими все этапы выборов.

Один из кандидатов в Президенты – действующий Президент Ильхам Алиев, как на прошлых выборах, и на сей раз не принял личного участия в своей агитационной кампании. Другие же кандидаты воспользовались созданными благоприятными условиями в соответствии со стратегией, выстроенной ими самими и их командами.

Мониторинг освещения предвыборной кампании на телевидении также показал, что на частных телеканалах агитационных материалов других кандидатов было в несколько раз больше, чем агитации действующего Президента. К примеру, на третьей неделе предвыборной агитационной кампании на телеканалах Лидер ТВ, АРБ ТВ, Хазар ТВ, Space ТВ, Телерадиовещательной компании «Азад Азербайджан» кандидату от ПЕА на агитацию было выделены 15 минут 36 секунд, а другим кандидатам - 1 час 25 минут 5 секунд.

Согласно итоговой информации ЦИК, в выборах приняли участие 74,30 процента от общего числа избирателей по стране, 86,02 процента из них проголосовали за господина Ильхама Алиева. Официально обнародованные цифры были близки к результатам экзитполов.

Факторы, обусловливающие высокую веру и доверие азербайджанского народа к господину Ильхаму Алиеву

В основе того, что господин Ильхам Алиев вновь завоевал победу на выборах, лежат такие серьезные факторы, как то, что за последние 15 лет Азербайджан под его руководством переживает период динамичного развития, успешно выполняются задачи, стоящие перед нашей страной. Все данные Президентом Азербайджана господином Ильхамом Алиевым в 2003 году и в последующие годы обещания об обеспечении развития нашей республики, спокойной и благополучной жизни азербайджанского народа претворены в жизнь. Стремительно преодолев за 15 лет этап развития, который ряд передовых стран прошел на протяжении десятилетий, Азербайджан вступил на путь модернизации. Экономика страны выросла в 3,2 раза, ненефтяной сектор – в 2,8 раза, промышленное производство – в 2,6 раза, сельское хозяйство - в 1,7 раза, ненефтяной экспорт – в 4,1 раза. Валютные резервы Азербайджана доведены с 1,8 миллиарда долларов (2004) до 46 миллиардов долларов (2018). В 2003-2018 годах в экономику страны были вложены инвестиции в размере 250 миллиардов долларов. А это означает 93 процента инвестиций, вложенных в Азербайджан в период независимости. Азербайджан занимает высокие места в мировых рейтингах. Всемирный Банк, Европейский банк реконструкции и развития, Давосский экономический форум высоко оценили реформы, проводимые в Азербайджане. В ежегодном отчете «Индекс инклюзивного развития» Давосского экономического форума (2017) наша страна поднялась на 3-ю ступень среди 80 развивающихся стран.

За минувший период Азербайджан как ведущее государство Южного Кавказа еще более укрепил позиции в мировом сообществе. Невмешательство в суверенитет, территориальную целостность и внутренние дела других стран составляли один из основных принципов внешнеполитической стратегии нашей страны. Проводилась дальновидная внешняя политика, направленная на взаимовыгодное и равноправное сотрудничество на международной арене, реализацию геостратегических интересов, борьбу с терроризмом, обеспечение проживания наших граждан в благополучных и безопасных условиях.

Азербайджан проводит прагматичную политику, предусматривающую поставки энергоресурсов нашей страны на мировые рынки эффективными и благоприятными путями и привлекает внимание международного сообщества диверсифицированной транспортной инфраструктурой. Все это имеет большое значение с точки зрения укрепления торгово-экономических связей между нашей страной и государствами мира и, в первую очередь, обеспечении геостратегических интересов Азербайджана. Наша республика не только является одним из основных инициаторов транснациональных энерготранспортных проектов, но и играет важную роль в обеспечении региональной и международной безопасности.

В числе достижений минувших лет следует особо отметить развитие национальной культуры. Внимание и забота о пропаганде наших национально-духовных ценностей, обогащении нашей культурной жизни, целенаправленная политика в этой сфере позволили завоевать большие достижения в сохранении и популяризации в мировом масштабе нашей национальной культуры.

Азербайджан известен в мире как многонациональная страна, где развиваются мультикультуральные ценности. Наша республика, расположенная в месте слияния различных культур, играет важную роль в обеспечении межцивилизационного диалога. Единство и взаимовлияние различных культур в Азербайджане – одно из основных качеств нашего современного общества.

Молодежь – основа существования и дальнейшего развития нации. Исходя из этой позиции в минувшие годы в нашей стране проводилась целенаправленная государственная политика, связанная с молодежью. Главная цель этой политики заключалась в формировании азербайджанской молодежи, верной государственности, национально-духовным ценностям, обладающей высоким интеллектуальным потенциалом. Шаги, предпринятые в этом направлении, сыграли важную роль в самоутверждении молодежи в обществе, оказали большое влияние на формирование их как достойных граждан нашей Родины.

Азербайджанская Республика обладает Вооруженными силами с высокой боевой подготовкой, защищающими территориальную целостность нашей страны и входящими в число сильнейших армий мира. В апреле 2016 года наша Национальная армия дала достойный отпор провокации армян, нанесла сокрушительный удар по врагу и очистила от оккупантов часть захваченных территорий. Тем самым Азербайджан сделал серьезный шаг к Великому возвращению. Сегодня каждый из нас испытывает чувство большой гордости от того, что азербайджанский флаг развевается над селом Джоджуг Марджанлы, которое в свое время было оккупировано армянскими захватчиками. Эта славная победа продемонстрировала армянским агрессорам силу нашего народа и государства, показала, что наша Национальная армия способна в любой момент освободить оккупированные земли.

Совершенно очевидно, что успехи, достигнутые нашей страной под руководством господина Ильхама Алиева, вдохновили граждан Азербайджана принять активное участие в президентских выборах и в очередной раз поддержать лидера, уверенно ведущего наш народ к благополучному будущему.

Новая волна реформ

Хотели бы напомнить, что за два дня до голосования на внеочередных президентских выборах – 9 апреля Президент Ильхам Алиев на заседании Кабинета Министров, посвященном итогам первого квартала 2018 года и предстоящим задачам, подчеркнул необходимость продолжения реформ и обнародовал свои мысли, касающиеся предстоящей работы. Господин Президент отметил, что будут и дальше предприниматься шаги, направленные на улучшение бизнес-среды в стране, продолжатся серьезные реформы, процесс оздоровления в налоговой, таможенной системах, будут осуществлены институциональные и другие меры. Президент Азербайджана подчеркнул, что будет также продолжена работа по поддержке промышленности, аграрной сферы и развитию инфраструктуры, предприняты важные шаги, направленные на повышение занятости, сокращение бедности и улучшение социального обеспечения. В речи на инаугурации, проведенной 18 апреля, господин Ильхам Алиев обнародовал основные направления деятельности на посту главы государства в очередной срок. Он особо подчеркнул, что озвученные другими кандидатами в период предвыборной агитации мнения и предложения будут учтены, поднятые вопросы внимательно рассмотрены. Президент Ильхам Алиев отметил, что реформы во всех сферах будут продолжены и в предстоящие годы, в центре государственной политики будут стоять коренные интересы, материальные, моральные и социальные потребности азербайджанского народа: «Я неоднократно высказывался по этому поводу, еще раз хочу сказать, что интересы граждан Азербайджана, их благосостояние постоянно будут находиться в центре внимания и в моей нашей дальнейшей деятельности. Если учесть, что в предстоящие годы мы проведем очень серьезные реформы, углубим их, уверен, уровень жизни наших граждан станет еще лучше». Президент Ильхам Алиев в последующих речах и выступлениях, в том числе выступлениях на заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам (11 января), конференции, посвященной итогам реализации «Государственной программы социально-экономического развития регионов в 2014-2018 годах» (29 января), поздравлении народу по случаю праздника Новруз и на встречах с общественностью проанализировал реальную ситуацию в стране, обнародовал основные тезисы намеченных реформ в области государственного управления, экономического развития, социальной защиты, в судебно-правовой и других сферах. Президент Азербайджана отметил, что основная стратегия реформ направлена на обеспечение социально-экономического развития страны, развитие демократических ценностей и совершенствование системы государственного управления, и с этой целью проводил последовательную и целенаправленную политику во всех сферах жизни общества.

После переизбрания господина Ильхама Алиева Президентом Азербайджана в составе Кабинета Министров произошли серьезные обновления, на высокие посты в правительстве были назначены молодые кадры, обладающие современными знаниями и умениями в области управления. Кадровая политика, которая была воспринята общественным мнением с большим одобрением, оказала существенное влияние на гибкую и эффективную деятельность государственных органов. При этом была учтена необходимость повышения эффективности в системе государственного управления и формирования новой управленческой структуры, отвечающей требованиям современного периода. С целью оптимизации деятельности государственных органов и структур 14 января 2019 года Президент Азербайджана подписал Указ о дополнительных мерах по усовершенствованию государственного управления. Исходя из документа были начаты коренные структурные реформы, направленные на обеспечение гибкости и эффективности в системе управления.

Отметим, что проведение этих реформ составляет одно из приоритетных направлений в целом концепции многогранных реформ, реализуемых в нашей стране по инициативе Президента Ильхама Алиева. Придавая мощный импульс социально-экономическому развитию, повышению социального благосостояния населения, реформы также способствуют позиционированию Азербайджана на международной арене как государства-реформатора.

Благодаря политической воле Президента Ильхама Алиева в последний год успешно проводился процесс модернизации судебной системы, адекватный развитию общества. Исходя из сути ряда организационно-правовых, социальных мер, осуществленных в области социально-экономического развития регионов, была усовершенствована деятельность апелляционных и административно-экономических судов.

Судебно-правовые реформы, основа которых была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, были успешно продолжены Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Подписанный Президентом Азербайджана 3 апреля 2019 года Указ «Об углублении реформ в судебно-правовой системе» служит именно этой цели. В Указе предусмотрено принятие необходимых мер, направленных на ускорение процесса формирования правосудия, отвечающего требованиям времени, повышение эффективности судопроизводства, а также улучшение социальной защиты судей и работников судебного аппарата для обеспечения эффективной деятельности механизмов правосудия, продолжение работы по обновлению соответствующей инфраструктуры, всестороннее использование современных информационных технологий в судопроизводстве, даны поручения и рекомендации соответствующим структурам.

В Указе соответствующим органам исполнительной власти поручено подготовить проекты нормативно-правовых актов по созданию специализированного суда по делам о спорах, возникающих в связи с налоговыми и таможенными платежами, уплатой взносов обязательного государственного социального страхования, а также других вопросах, связанных с предпринимательской деятельностью, с целью обеспечения облегчения возможностей обращения предпринимателей в суд и рассмотрения споров, связанных с предпринимательством, судьями, обладающими более глубокими правовыми знаниями и опытом в соответствующей сфере, усовершенствованию механизмов предотвращения вмешательства в деятельность судов и повышению ответственности за такое вмешательство с целью обеспечения независимости судей и по другим важным вопросам.

Одной из важных реформ в судебно-правовой сфере является создание института медиации. В связи с этим 29 марта Президент подписал соответствующий закон. В законе нашли отражение вопросы организации медиации, являющейся альтернативным способом разрешения споров.

Президент Ильхам Алиев продолжил традицию помилования лиц, совершивших преступление. Распоряжением Президента Азербайджана «О помиловании ряда осужденных лиц» от 16 марта 2019 года был помилован 431 человек.

Разработка и реализация пакета социального обеспечения

Реализация пакета социального обеспечения является одним из важных шагов, предпринятых в области усиления системы социальной защиты в стране. Исходя из целей, определенных в этом пакете, соответствующими распоряжениями Президента Азербайджана сумма Президентской пенсии, предусмотренной для семей шехидов, была увеличена с 242 до 300 манатов, пособие, выплачиваемое семьям погибших в афганской войне, - с 220 до 300 манатов. Рост минимальной заработной платы и пенсии составил до 40 процентов. Значительно повысилась стипендия около 100 тысяч студентов.

За прошедший период был предпринят важный шаг по решению проблем беженцев и вынужденных переселенцев. Сумма единого ежемесячного пособия для вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц была увеличена на 50 процентов. Только в 2018 году 5903 семьи вынужденных переселенцев были переселены в новые квартиры. В том же году семьи шехидов и инвалиды Карабахской войны были обеспечены 626 квартирами, а в 2019 году им предусмотрено предоставить около 800 квартир.

В апреле 2018 года сразу же после выборов Президент Ильхам Алиев подписал Указ «Об улучшении социальной защиты членов семей военнослужащих, погибших за территориальную целостность Азербайджана, скончавшихся и объявленных скончавшимися ввиду того, что пропали без вести во время военных операций». В документе предусматривалось предоставление людям из этой категории единовременной выплаты в размере 11 тысяч манатов. Вновь вернувшись к этому вопросу на заседании Кабинета Министров 11 января 2019 года, Президент Азербайджана сказал: «Как вам известно, сразу после прошлогодних президентских выборов моим Распоряжением было предусмотрено 11 тысяч манатов для наследников семей шехидов – наследников, не получивших данную помощь, пособие. В то же время списки рассматриваются, уточняются, выдвигаются предложения по данному вопросу. Главным здесь, конечно, должен быть принцип социальной справедливости. Закон и справедливость. Уверен, что мы добьемся желаемого и в этом направлении». Господин Президент, выдвинув тогда на передний план принцип «закон и справедливость», довел до внимания, что лицам, получившим эту помощь в свое время, было выплачено значительно меньше средств, чем сейчас, и обеспечил скорейшее устранение возникшего несоответствия.

Изданные в феврале 2019 года указы Президента Азербайджана «Об упрощении выдачи разрешения на эксплуатацию ряда многоквартирных зданий» и «О дополнительных мерах, связанных с решением проблемных кредитов физических лиц в Азербайджанской Республике» еще раз показали, что за основу берутся принципы социальной ориентированности и гуманизма, защите социальных интересов и улучшению благосостояния населения уделяется большое внимание.

Экономические достижения, лежащие в основе прогрессивного развития

За год после переизбрания господина Ильхама Алиева Президентом в экономической сфере, как и в других областях, были достигнуты серьезные успехи. Продолжались последовательные меры с целью обеспечения устойчивости экономики Азербайджана, еще большего сокращения ее зависимости от нефти и газа, развития ненефтяного сектора. Были предприняты важные шаги, направленные на обеспечение максимальной прозрачности в экономическом и финансовом секторах. На современном этапе следует также учесть, что принятие комплексных мер в данных отраслях имеет важное значение для привлечения в экономику, в частности, ненефтяной сектор, крупных иностранных инвестиций.

Осуществленные экономические реформы, работа по обеспечению прозрачности в таможенной и налоговой сферах позитивно отразились и на бюджетных поступлениях. В первом месяце 2019 года бюджетные поступления значительно увеличились, налоговые органы собрали сверх плана более 80 миллионов манатов, а таможенные органы – свыше 20 миллионов манатов. Стали приносить свои плоды и коренные преобразования, осуществленные в налоговой системе исходя из «Государственной программы по расширению цифровых платежей в Азербайджане в 2018-2020 годах», утвержденной Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 26 сентября 2018 года.

За последний год были предприняты важные шаги в области совершенствования механизма поддержки развития предпринимательства, создания в ненефтяном секторе новых производственных, перерабатывающих и инфраструктурных предприятий, основанных на инновационных технологиях, финансирования экспертных операций, ускорения инвестирования реального сектора и расширения возможностей доступа хозяйственных субъектов, функционирующих в частном секторе, к финансовым ресурсам. Указом Президента Азербайджанской Республики от 31 июля 2018 года в подчинении Министерства экономики был учрежден Фонд развития предпринимательства Азербайджанской Республики. Создание фонда имеет важное значение в финансировании инвестиционных проектов субъектов предпринимательства за счет льготных кредитов. В 2018 году по линии фонда 999 предпринимателям на льготных условиях были выделены кредиты на сумму 160,0 миллиона манатов, а Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд рефинансировал кредитованные банками страны ипотечные кредиты на сумму 277,0 миллиона манатов, оказал гарантийную поддержку в связи с кредитами на сумму 17,0 миллиона манатов. Для усиления помощи предпринимателям были организованы экспортные миссии во многие страны. С целью поддержки предпринимательства в Беларуси, Китае, Украине, Латвии и Польше уже начали функционировать торговые дома Азербайджана. Открытие торговых домов в то же время способствует увеличению экспорта Азербайджана в эти страны. В ближайшем будущем планируется открыть торговые дома в Объединенных Арабских Эмиратах и России.

За минувший период была достигнута высокая динамика показателей, связанных с развитием промышленного потенциала, в результате чего производство продукции в ненефтяном секторе промышленности увеличилось на 9,1 процента. Положительные результаты приносит механизм поощрения инвестиций, применение которого началось в 2016 году. В настоящее время эта программа охватывает более 300 проектов, из которых 107 реализованы в 2018 году. Стоимость проектов, осуществленных в рамках программы поощрения инвестиций, составляет 2,8 миллиарда манатов. На сегодняшний день в результате реализации этих проектов создано 12 тысяч рабочих мест. В июле 2018 года на территории Сумгайытского химического промышленного парка начал функционировать полипропиленовый завод, построенный в рамках проекта SOCAR Polymer.

Рост конкурентоспособности в экономике Азербайджана нашел позитивное отражение в рейтинговых таблицах влиятельных международных организаций и ведущих финансовых структур. К примеру, по подсчетам Давосского форума, наша страна занимает 35-е место в мире по экономической конкурентоспособности. В отчете Doing Business Всемирного банка Азербайджан находится на 25-м месте в мировом масштабе.

Выполнение предусмотренных в государственных программах и других директивных документах задач в области развития регионов придало важный импульс развитию ненефтяного сектора, повышению качества коммунальных услуг и обеспечения социальной инфраструктурой в регионах, дальнейшему улучшению предпринимательской среды, росту инвестирования, открытию рабочих мест, повышению занятости населения и снижению уровня бедности. В рамках III Государственной программы социально-экономического развития регионов за минувший год в регионах были реализованы важные инфраструктурные проекты, созданы новые промышленные предприятия. Наряду с этим, Президентом Азербайджана были подписаны многочисленные распоряжения, связанные с улучшением социально-экономического положения регионов, в том числе инфраструктурными проектами. Указом Президента Азербайджана от 29 января 2019 года была утверждена «Государственная программа социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2019-2023 годах». В 2018 году Президент Азербайджана совершил 24 поездки в регионы Азербайджана.

Как известно, экономика регионов в основном связана с аграрным сектором. В прошлом году работникам сельского хозяйства были предоставлены субсидии и льготы в размере 370,0 миллиона манатов. Работа, направленная на возрождение по указанию Президента Ильхама Алиева традиционных отраслей сельского хозяйства, в том числе хлопководства, зерноводства, коконоводства, виноградарства, чаеводства, цитрусового плодоводства, рисоводства и пчеловодства, расширение фундуковых, миндальных, хурмовых, оливковых, гранатовых садов значительно повысили экспортный потенциал страны.

Региональное и международное значение энерготранспортных проектов

Реализация гигантских транснациональных проектов при непосредственном участии Азербайджана внесла серьезные изменения в энергетическую и транспортную карту Евразии. 29 мая 2018 года состоялась церемония официального открытия Южного газового коридора, а 12 июня – его составной части – трубопровода TANAP. Осуществление этих проектов имеет важное значение в повышении геоэкономической роли Азербайджана в регионе и Европе, достижении более высокого уровня отношений с западными странами.

По инициативе Президента Ильхама Алиева большая работа была проделана и в области создания международных транспортных коридоров. 18 сентября 2018 года была сдана в эксплуатацию магистральная автомобильная дорога Алят-Астара-Исламская Республика Иран протяженностью 204 километра. В 2018 году в целом по республике было проложено 2 тысячи километров автомобильных дорог.

Развитие сфер социально-культурных услуг и хозяйственной инфраструктуры

За минувший год важные новшества произошли в сферах социально-культурных услуг и хозяйственной инфраструктуре. В исторических зданиях, музеях, театрах и библиотеках продолжались работы по реконструкции, все высшие учебные заведения страны, а также институты и учреждения при НАНА были отремонтированы и оснащены новым оборудованием. В августе 2018 года влиятельная британская частная консалтинговая компания Skytrax, специализирующаяся на изучении качества услуг, оказываемых различными авиакомпаниями и аэропортами, определила рейтинг пятизвездочных аэропортов. Согласно рейтингу, Бакинский международный аэропорт Гейдар Алиев был включен в список 9 основных пятизвездочных аэропортов мира. В сентябре 2018 года на орбиту был выведен еще один телекоммуникационный спутник Азербайджана Azerspace-2.

За последний год под руководством Президента Ильхама Алиева были осуществлены коренные реформы и важные меры для формирования в стране индустрии туризма, обеспечения высококачественных и конкурентоспособных туристических услуг. С целью осуществления государственной политики в области туризма и охраны исторических и культурных памятников, расположенных на территориях государственных заповедников, в сентябре 2018 года было создано Государственное агентство по туризму Азербайджанской Республики. В результате благоприятной бизнес- и инвестиционной среды в Баку и регионах стали функционировать туристические учреждения, отвечающие высоким стандартам.

В 2018 году в Имишлинском районе и городе Шеки были сданы в эксплуатацию новые центры Агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики, а в 2019 году предусмотрено начало функционирования в регионах 5 таких центров. Для оказания оперативных и инновационных услуг, связанных с занятостью, трудом и социальной защитой населения Президент Ильхам Алиев в августе 2018 года создал при Министерстве труда и социальной защиты населения Агентство устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST).

Успешные результаты внешней политики и армейского строительства, опирающихся на национальные интересы

В результате проведенных переговоров в двустороннем формате в рамках международных мероприятий, а также визитов в Азербайджан авторитет нашей страны в мировом сообществе еще более возрос. Благодаря проводимой Президентом Ильхамом Алиевым успешной внешней политике еще более укрепились плодотворные, деловые и равноправные отношения Азербайджана с государствами мира и международными силовыми центрами. Только в 2018 году Ильхам Алиев совершил 16 зарубежных визитов, Азербайджан посетили 16 глав государств и правительств зарубежных стран. В настоящее время идет работа над подписанием нового соглашения о партнерстве между Азербайджаном и Европейским Союзом. В нынешнем году ожидается подписание этого документа, открывающего новые возможности для укрепления связей и расширения сотрудничества между сторонами по различным направлениям. Подписание в августе 2018 года Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, полностью отвечая интересам нашей страны, обеспечивает устойчивость и безопасность реализуемых ею на море проектов по добыче углеводородов, а также иной хозяйственно-экономической деятельности.

На встречах с главами государств и правительств зарубежных стран, представителями международных организаций Президент Ильхам Алиев доводил до их внимания принципиальную позицию Азербайджана по урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. В результате проводимой в этом направлении решительной и принципиальной политики были пресечены попытки нового руководства Армении уклониться от переговоров, изменить их формат. Особое внимание армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту было уделено в документах, принятых а минувший период влиятельными международными организациями. В подписанном 11 июля 2018 года документе о приоритетах партнерства между Азербайджаном и Европейским Союзом нашли отражение и вопросы, связанные с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом, выражены поддержка и уважение территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности границ Азербайджана. Территориальная целостность Азербайджана была поддержана и в итоговой декларации, принятой в июле 2018 года на Брюссельском саммите НАТО. В минувшем году в Баку состоялась большая конференция на уровне министров иностранных дел стран-членов Движения неприсоединения. А в нынешнем году в нашей столице будет проведен Саммит Движения неприсоединения, и Азербайджан начнет председательствовать в этой крупной организации. Председательство во второй по величине после ООН организации мира, несомненно, повысит авторитет Азербайджана, а также окажет позитивное влияние на урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Под руководством Президента Ильхама Алиева были приняты последовательные меры в области повышения боеспособности азербайджанской армии, укрепления материально-технической базы Вооруженных сил. Как результат всего этого, в мае 2018 года в Нахчыванской Автономной Республике от врага была освобождена территория площадью более 11 тысяч гектаров, в том числе село Гюннют Шарурского района, взяты под контроль важные высоты вдоль государственной границы, а также дорога Ереван-Горис-Лачин. Еще большее усилие за минувший период военного потенциала нашей страны сыграло важную роль в том, что азербайджанская армия вошла в число сильных армий в мировом масштабе. Согласно международным рейтингам, в 2018 году Вооруженные силы Азербайджана вошли в число 50 сильнейших армий мира.

26 июня 2018 года на площади Азадлыг города Баку состоялся торжественный военный парад по случаю 100-летнего юбилея создания Вооруженных сил Азербайджана. Парад, на котором было представлено более 240 единиц военной техники, кораблей, свыше 70 летательных средств, в том числе только что принятые на вооружение различные виды новейшего оружия и техники, такие, как самая современная бронетехника, ракетные и артиллерийские установки, системы противовоздушной обороны, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, продемонстрировал всему миру мощь Вооруженных сил Азербайджана с точки зрения материально-технического оснащения.

Устойчивое развитие и отчеты международных организаций, центров социологических опросов

Достигнутые под руководством Президента Ильхама Алиева успехи в области социально-экономического развития Азербайджана были высоко оценены такими влиятельными международными организациями, как Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития. А в отчете Doing Business 2019, распространенном Всемирным банком 31 октября 2018 года, Азербайджан был включен в список 10 самых реформаторских государств и объявлен страной, осуществившей в 2018 году наибольшее количество реформ. Продвинувшись по сравнению с 2017 годом на 32 ступени, Азербайджан поднялся в отчете на 25-е место среди 190 стран и, опередив многие государства мира, занял лидирующее положение среди стран Содружества Независимых Государств. Согласно отчету «Глобальная конкурентоспособность 2019» Давосского экономического форума, Азербайджан, продвинувшись по подиндикатору «Нагрузка государственного регулирования» на 3 ступени по сравнении с предыдущим годом, занял 12-е место среди 140 стран. По подсчетам данного форума, Азербайджан занимает 30-е место среди стран мира по развитию инфраструктуры.

В течение минувшего года, когда произошли перемены, охватившие все сферы государства и общества, азербайджанский народ всегда рассчитывал на своего лидера, был ему самой мощной опорой. Проводимый Президентом Азербайджана внутри- и внешнеполитический курс, осуществленные им реформы были встречены нашим народом с большим одобрением. Эту мысль подтверждают и итоги опроса мнений, проведенного в марте 2019 года в Азербайджане французской компанией Opinion Way. В ходе опросов, проведенных организацией во всех регионах страны, за исключением Нахчыванской Автономной Республики, 85,1% респондентов отметили, что позитивно оценивают работу, проделанную Президентом Ильхамом Алиевым за последний год.

На вопрос Opinion Way «Как вы оцениваете осуществляемые в Азербайджане социально-экономические реформы?» 90,5% опрошенных ответили положительно. Абсолютное большинство участников опроса – до 80% считает, что Президент Ильхам Алиев полностью выполнил предвыборные обещания.

Как видно, Президент Азербайджана Ильхам Алиев своей продуманной и целенаправленной политикой, осуществленной в первый год нового президентского срока, своевременно и на высоком уровне выполнил все обещания, касающиеся развития нашей страны, обеспечения жизни народа в условиях мира и спокойствия. Достигнутые Азербайджаном успехи еще раз доказывают, что наш народ занял правильную позицию, поддержав на проведенных в прошлом году президентских выборах такого дальновидного политического лидера, как господин Ильхам Алиев.

Али Гасанов

доктор исторических наук, профессор