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Ильхам Алиев: Азербайджан придает особое значение развитию оборонной промышленности

Сегодня в 12:45 ~ 1 минута на чтение 226
Ильхам Алиев: Азербайджан придает особое значение развитию оборонной промышленности

 Азербайджан, как государство 20% территории которого находятся под оккупацией, придает особое значение усилению обороноспособности и материально-технического обеспечения Вооруженных сил, развитию оборонной промышленности.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в приветственном послании Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, направленном в адрес участников 3-й Международной выставки оборонной промышленности ADEX 2018, открывшейся во вторник, 25 сентября, в Баку.

В послании главы государства, которое зачитал помощник Президента Азербайджана по работе с правоохранительными органами и военным вопросам Фуад Алескеров, подчеркивается, что данная выставка стала важным мероприятием для демонстрации развития современных вооружений и технологий, укрепления военного сотрудничества.

«Азербайджан не только укрепил военно-техническое сотрудничество с ведущими компаниями развитых стран мира в области военной промышленности, но и сам создал сильную оборонную промышленность. Азербайджанская международная оборонная выставка имеет важнейшее значение с точки зрения представления достижений оборонной промышленности нашей страны.

Уверен, что выставка станет хорошей возможностью для плодотворного обмена опытом между ее участниками», - подчеркивается в приветственном послании главы Азербайджанского государства.

Тимур Рзаев

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