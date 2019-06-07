1news.az
Точка зрения
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

«Импровизация президента»: Кешикчидаг как причина противоречий в грузинской власти

Сегодня в 17:14 ~ 10 минут на чтение 225
«Импровизация президента»: Кешикчидаг как причина противоречий в грузинской власти

Похоже, в политическом истеблишменте Грузии назревают противоречия по вопросу делимитации азербайджано-грузинской границы.

Так, председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, обеспокоенный ситуацией, сложившейся вокруг монастырского комплекса Кешикчидаг (Давид Гареджи), выступил с достаточно резким комментарием относительно действий президента Саломе Зурабишвили.

Как сообщает «Sputnik Грузия», заявление грузинского президента о необходимости скорейшего решения вопроса делимитации азербайджано-грузинской границы Кобахидзе назвал «импровизацией, которая в конечном итоге вылилась в обострение ситуации».

При этом спикер грузинского парламента еще в конце мая выразил уверенность в том, что дружественные государства обязательно найдут выход из сложившегося положения.

«За заявлением президента последовали определенные шаги с разных сторон, которые, к сожалению, обусловили обострение ситуации. Поэтому это является контрпродуктивным», - сказал Кобахидзе журналистам.

Проблема, по его словам, заключается в импровизации на эту тему.

«Подчеркивание вопроса демаркации и делимитации нельзя считать проблемой. Главное, чтобы за этим не последовали бы провокационные шаги. Поэтому мы часто всех призываем воздержаться от частных инициатив и импровизаций - это тот вопрос который должен решаться на уровне консультаций между двумя дружественными странами», - отметил Кобахидзе.

Надо отметить, что после заявления Саломе Зурабишвили на границе действительно имели место нежелательные действия, способные накалить ситуацию.

Читайте по теме:

Пограничная провокация: Почему грузинский политик устроил скандал у Кешикчидаг? - ВИДЕО

 «Живая стена» на границе: кто и зачем в Грузии называет Азербайджан оккупантом?

Прокомментировать разногласия в правительственной верхушке Грузии по вопросу делимитации границ с Азербайджаном и, соответственно, ситуацию вокруг монастырского комплекса Кешикчидаг (Давид Гареджи), мы попросили азербайджанского политолога Ильгара Велизаде:

- Я полностью солидарен с мнением председателя парламента Грузии. На самом деле, после заявлений Саломе Зурабишвили, к ним стали «подстраиваться» различные интересанты, пытавшиеся, что называется, «поймать рыбку в помутневшей воде». Абсолютно понятно же, что весь вопрос о согласовании границ упирается в чисто технические моменты.

Речь идет о делимитации границ, а этот процесс, прежде всего, обусловлен решением и согласованием целого ряда технических деталей. Поэтому он должен обсуждаться специалистами, непосредственно занимающимися этой темой. До сих пор было проведено, если не ошибаюсь, более десяти встреч специальной комиссии по делимитации азербайджано-грузинской границы, причем значительная часть вопросов была решена. Не делимитированной сегодня остается примерно треть от всей протяженности границы. И подходы, которые применялись к делимитации уже согласованных участков, фактически применяются к тем, которые пока остаются не делимитированными. Вот такая ситуация.

К сожалению, были заявления, которые на самом деле вызвали, прямо скажем, неадекватную реакцию - в частности, в грузинском обществе. Этот нездоровый ажиотаж был подхвачен средствами массовой информации,  и ситуация, скажем так, стала жить собственной жизнью. Сам же процесс делимитации и двустороннего согласования шел в соответствии с задачами, которые были поставлены в предыдущее время. Согласование проходило  в соответствии с определенной логикой, а ажиотаж нагнетался сторонними силами и приобрел совершенно другой характер.

Таким образом, в регионе начали складываться две реалии – одна настоящая, реальная, и вторая – виртуальная. Как результат, сами грузинские государственные деятели начали высказывать мнения о том, что все-таки следует умерить эти настроения и сосредоточиться на конкретных делах.

Выступление спикера парламента, кстати, не первое – до этого были заявления министров иностранных дел, внутренних дел Грузии. То есть, люди, имеющие отношение к исполнительной, законодательной  власти в Грузии, прекрасно знают цену азербайджано-грузинским отношениям, и понимают, что в случае какого-то неблагоприятного хода событий - естественно, прежде всего, речь идет о национальных интересах, в частности Грузии, по ним может быть нанесен удар. И, конечно, сегодня никто из ответственных лиц в грузинском руководстве этого не хочет.

- Выходит, формулировка «спорные территории» применимо к данному случаю некорректна?

- Абсолютно некорректна. Она вообще не соответствует реалиям этого процесса. Между нами нет никаких спорных территорий, спорных участков границы. Есть не делимитированные участки границы, что отнюдь не сопоставимо с понятием «спорные участки». Ни по границам, ни по территории мы с Грузией не спорим, поскольку нет  предмета спора. 

Ведь что подразумевается под спорными территориями? Приведу конкретный пример - Индия и Китай, между которыми неоднократно возникали конфликты на почве взаимных территориальных претензий. 

Между нами с Грузией такого нет – ни Азербайджан никогда не претендовал на грузинские территории, ни Грузия никогда не притязала на азербайджанские территории. Почему здесь нет спорных территорий или спорных участков границы? Давайте вспомним: в апреле этого года МИД Грузии  выступил с просьбой к азербайджанской стороне предоставить возможность грузинским паломникам посетить ряд сооружений в монастырском комплексе Кешикчидаг, расположенных на азербайджанской территории.

То есть, признавая суверенитет Азербайджана над этими территориями, грузинский МИД официально обращается к Баку с просьбой разрешить грузинским паломникам посетить эти сооружения.

И ни разу, ни МИД Грузии, ни грузинские официальные лица не заявляли о своем несогласии с характером устройства государственных границ, и с какими-либо требованиями «о возвращении территорий» и т.п. Но с такими заявлениями выступали безграмотные и безответственные политики. И вот сейчас руководство Грузии, в частности, устами спикера парламента, обращает внимание этих политиков на то, что на самом деле проблем, которые они сегодня себе представляют, не существует.

- Наверное, в Тбилиси есть понимание того, что обострение ситуации не в пользу Грузии, не нужно это и Азербайджану…

- Конечно. Здесь надо отдать должное руководству Азербайджана, которое  очень сдержанно относится к этой ситуации. До сих пор не было ни одного заявления со стороны представителя азербайджанских властей, которое могло бы как-то иначе интерпретироваться или послужить формированию какого-то напряженного фона вокруг этого процесса. Сейчас и грузинские власти пытаются сдержанно реагировать, и азербайджанское руководство с самого начала очень сдержанно реагирует.

Напряженность возникает, когда к очень чувствительным темам примешивается политика, особенно, когда некоторые политические деятели неумело подходят к этому вопросу.

- Какой, по вашей экспертной оценке, может быть наиболее оптимальное решение вопроса Кешикчидаг?   

- В мире существует большой накопленный опыт, когда государственная граница - представляющая собой режимный объект – проходит по территориям, представляющим важность не только для государства, которое ими обладает, но и  сопредельным странам. Если эти страны находятся в дружественных отношениях, то конечно, для определенных объектов можно сделать какие-то исключения. Скажем, можно выделить этот вопрос в какой-то отдельный протокол к основному двустороннему документу, можно как-то иначе подходить к этому вопросу, когда гражданам соседнего государства  предоставляется возможность переходить границу в определенных местах и посещать эти объекты, в данном случае, совершать паломничество в святые места, и т.д.

В принципе, до сих пор так и происходило между Азербайджаном и Грузией, поскольку азербайджанская сторона, руководствуясь доброй волей, хорошими отношениями между нашими странами, предоставляла возможность грузинским паломникам совершать паломничество к монастырскому комплексу. Я думаю, эту практику можно было бы сохранить, конечно, с учетом того, что граница все-таки – это режимный объект, и есть режим охраны государственной границы. Просто можно давать возможность гражданам соседней страны в определенное время посещать комплекс для выполнения религиозных обрядов. С другой стороны, мы могли бы разработать, например, совместный культурно-туристический проект, согласно которому, сюда могли бы приезжать туристы.

В целом, все эти вопросы надо решать в рамках приграничного сотрудничества. Есть международная практика, когда в рамках вот такого приграничного сотрудничества был разработан отдельный подход к подобным вопросам. В этом случае они регулируются решениями межправкомиссий или каких-либо других структур с соответствующим статусом. Таким же образом можно подойти и к вопросу Кешикчидаг (Давид Гареджи). Тем более, что такая практика имеется у нас самих - комплекс не был полностью закрытым объектом и азербайджанская сторона давала грузинским гражданам возможность посещать его.

- Как вы думаете, критическое замечание спикера парламента Ираклия Кобахидзе может накалить ситуацию в самой Грузии или, напротив, приведет к пониманию ситуации и решению вопроса в конструктивном ключе?

- Конечно, если к этой ситуации опять будут примешиваться действия посторонних сил, каковыми я считаю тех, кто не к месту высказывают свои мнения и накаляют обстановку, то, конечно, она может усугубиться.

Дело в том, что Грузия – это государство, где проживают также представители  довольно внушительного азербайджанского меньшинства, и любые противоречия на этой почве, к сожалению,  могут привести к очень нелицеприятной ситуации между грузинами и азербайджанцами. Опять же, к сожалению, сейчас на грузинском политическом поле появились сомнительные личности, высказывающие абсолютно недопустимые суждения, и уже выходя за рамки непосредственно этого вопроса, переходят на тему азербайджано-грузинских отношений в целом, пытаются подвергнуть их ревизии, высказывают свои оценки азербайджанцам как нации. Это абсолютно недопустимо, и этому надо положить конец.  Хотелось бы верить, что опасность развития ситуации в этом направлении побудит грузинское общественное и политическое мнение предпринять усилия для того чтобы  заставить замолчать таких людей.

С другой стороны, хотелось бы надеяться, что в данном случае и азербайджанцы Грузии проявят определенную солидарность и, объединившись со здоровыми политическими силами в Грузии, чтобы дать достойный ответ радикальным группам.

Ф.Багирова

Telegram WhatsApp

225

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Точка зрения

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net