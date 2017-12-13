Игроки сборной Германии получат по € 350 тыс. за победу на ЧМ-2018

Немецкий футбольный союз официально обнародовал размер премий, которые получат игроки сборной Германии за участие в чемпионате мира 2018 года в России.

Как передает 1news.az со ссылкой на Чемпионат, футболистам сборной Германии полагаются призовые только за выход в четвертьфинал. На групповом этапе и за попадание в 1/8 финала премиальные не предусмотрены.

Выход в четвертьфинал принесёт каждому игроку € 75 тыс., попадание в полуфинал ЧМ – € 125 тыс. Если сборная Германии займёт третье место, футболисты получат по € 150 тыс. Выход в финал гарантирует игрокам € 200 тыс., а победа на чемпионате мира – € 350 тыс. каждому.

На групповом этапе чемпионата мира сборная Германии 17 июня сыграет с Мексикой, 23 июня встретится со сборной Швеции, а 27 июня сыграет с Южной Кореей.

Мурад Ахундов