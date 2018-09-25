ИГИЛ создает опорный пункт в Центральной Азии

Террористическая группировка ИГИЛ хочет создать опорный пункт в Центральной Азии, активизировав здесь свои «спящие ячейки».

Как сообщают РИА Новости, об этом рассказал руководитель Антитеррористического центра СНГ, генерал-полковник полиции Андрей Новиков на совещании руководителей антитеррористических подразделений органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

«По результатам анализа складывающейся оперативной обстановки было принято решение при разработке сценарной линии совместного антитеррористического учения сделать содержательные акценты на тех узловых проблемах, которые по согласованию с партнерами представляют реальную угрозу безопасности не только Кыргызской Республики, но и Центрально-Азиатского региона в целом», - сказал Новиков.

По его словам, к числу таких проблем относятся «попытки со стороны международной террористической организации ИГИЛ создать на территории региона новый опорный центр т.н. «халифата», сформировать и активизировать уже созданные «спящие джамааты».

Совещание руководителей антитеррористических подразделений органов безопасности и спецслужб стран СНГ проходит в рамках открывшегося во вторник второго этапа учений «Иссык-Куль – Антитеррор-2018».

В свою очередь, вице-премьер Кыргызстана Жениш Разаков отметил, что террористические угрозы в Центральной Азии и странах СНГ только усиливаются и принимают долговременный характер.

Особую озабоченность вызывает тот факт, что террористы пытаются проникнуть в регион с севера Афганистана для того, чтобы дестабилизировать обстановку, добавил он.

Как отмечают РИА Новости, еще в июне заместитель директора ФСБ, руководитель аппарата Национального антитеррористического комитета Игорь Сироткин заявил, что ИГИЛ, несмотря на понесенные потери, продолжает расползаться по всему миру и остается серьезной угрозой.

Как считает директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев, «щупальца ИГИЛ» протянулись практически по всему региону Ближнего Востока и Центральной Азии.

1news.az