Игбал Бабаев: «Мы стараемся, чтобы в ГТК сотрудник больше года не работал на одном и том же месте»

В Государственном таможенном комитете (ГТК) работают около 3500 сотрудников.
Как сообщает 1news.az, об этом заявил заместитель председателя ГТК Игбал Бабаев в ходе своего выступления на седьмом Международном Каспийском энергетическом форуме в Баку.
По его словам, на всех сотрудников распространяется принцип ротации.
«Мы стараемся, чтобы сотрудник больше года не работал на одном и том же месте», - сказал он и отметил, что завершен первый этап реформ в ГТК.
«Реформы проводятся по трем направлениям. Это - развитие связей между таможней и бизнесом, между таможней и правительством, между различными таможенными структурами», - заявил заместитель председателя ГТК.
Напомним, что в Баку проходит седьмой Международный Каспийский энергетический форум (Caspian Energy Forum 2018). Форум организован Caspian European Club при поддержке правительства Азербайджанской Республики.
Эльшан Рустамов, Э.Т.