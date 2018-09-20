1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Игбал Бабаев: «Мы стараемся, чтобы в ГТК сотрудник больше года не работал на одном и том же месте»

Сегодня в 12:35 ~ 1 минута на чтение 309
Игбал Бабаев: «Мы стараемся, чтобы в ГТК сотрудник больше года не работал на одном и том же месте»

В Государственном таможенном комитете (ГТК) работают около 3500 сотрудников.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил заместитель председателя ГТК Игбал Бабаев в ходе своего выступления на седьмом Международном Каспийском энергетическом форуме в Баку.

По его словам, на всех сотрудников распространяется принцип ротации.

«Мы стараемся, чтобы сотрудник больше года не работал на одном и том же  месте», - сказал он и отметил, что завершен первый этап реформ в ГТК.

«Реформы проводятся по трем направлениям. Это - развитие связей между таможней и бизнесом, между таможней и правительством, между различными таможенными структурами», -  заявил заместитель председателя ГТК.

Напомним, что в Баку проходит седьмой Международный Каспийский энергетический форум (Caspian Energy Forum 2018). Форум организован Caspian European Club при поддержке правительства Азербайджанской Республики.

 Эльшан Рустамов, Э.Т.

Telegram WhatsApp

309

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net