Игбал Бабаев: «Мы стараемся, чтобы в ГТК сотрудник больше года не работал на одном и том же месте»

В Государственном таможенном комитете (ГТК) работают около 3500 сотрудников.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил заместитель председателя ГТК Игбал Бабаев в ходе своего выступления на седьмом Международном Каспийском энергетическом форуме в Баку.

По его словам, на всех сотрудников распространяется принцип ротации.

«Мы стараемся, чтобы сотрудник больше года не работал на одном и том же месте», - сказал он и отметил, что завершен первый этап реформ в ГТК.

«Реформы проводятся по трем направлениям. Это - развитие связей между таможней и бизнесом, между таможней и правительством, между различными таможенными структурами», - заявил заместитель председателя ГТК.

Напомним, что в Баку проходит седьмой Международный Каспийский энергетический форум (Caspian Energy Forum 2018). Форум организован Caspian European Club при поддержке правительства Азербайджанской Республики.

Эльшан Рустамов, Э.Т.