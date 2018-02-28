IFC помогает продвигать цифровые финансовые услуги в Азербайджане, Кыргызстане и Таджикистане

Международная финансовая корпорация (IFC, член Группы Всемирного банка) сегодня проводит в Алматы региональную конференцию, призванную продвигать цифровые финансовые услуги, в том числе электронные деньги, интернет и мобильный банкинг в странах, входящих в группу Центральная Азия.

Как говорится в пресс-релизе IFC, мероприятие является частью проекта IFC по электронным и цифровым финансовым услугам, реализуемого в Азербайджане, Кыргызстане и Таджикистане.

Проект также поддерживается Департаментом международного развития Великобритании и Государственным секретариатом по экономическим вопросам Швейцарии (SECO).

В мероприятии в Алматы под названием «Электронные и цифровые финансовые услуги: совместный путь к успеху» участвуют более 130 руководителей финансовых учреждений, технологических компаний и компаний, занимающихся финансовыми технологиями.

«IFC поддерживает развитие инновационных и устойчивых финансовых услуг», - сказал Рольф Бернднд, менеджер практики, IFC / World Bank Finance, Competitiveness и Innovation Global Practice. - Благодаря мобильной технологии и новым бизнес-моделям для распределения финансовых услуг большое количество людей с низким доходом, микропредпринимателей, мелких предприятий и сельских жителей могут получить доступ к важнейшим финансовым услугам. В долгосрочной перспективе это поможет создать рабочие места, сократить масштабы нищеты и стимулировать экономический рост».

Ожидается, что спрос на цифровые услуги возрастет в ближайшие годы. По прогнозам IFC, по мере снижения стоимости смартфонов, 60% людей в развивающихся странах, как ожидается, к 2020 году смогут получить доступ к интернету со своих мобильных телефонов (в 2015 году - 44%).

Лада Евграшина, Г.Р.