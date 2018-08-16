Идея транзита Арменией ядерных отходов через территорию Грузии может послужить поводом для установления отношений с Азербайджаном - Мубариз Ахмедоглу

Армянское руководство понимает жизненную необходимость налаживания отношений с Азербайджаном.

Однако больное националистическое мышление не позволяет открыто высказывать мнение по этому поводу. Самым успешным премьер-министром в истории Армении был Карен Карапетян. В настоящее время все еще работают над инвестиционной программой стоимостью в 3,2 миллиарда долларов, которые собрал он. "Бархатная революция" положила конец лидерству Карапетяна в экономике Армении. Отношения с Россией и армянами России занимали особое место в экономической политике К.Карапетяна. Правительство Карапетяна как минимум два раза обсуждало вопрос транспортировки грузов через территорию Азербайджана, и один раз - присоединения к проекту железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Правительство К.Карапетяна знал, что это невозможно без разрешения Азербайджана. И с того времени- времени строительства АЭС вопрос транспортировки этих грузов находится на повестке, и должен восприниматься в контексте выстраивания отношений с Азербайджаном. Видимо, правительство К.Карапетяна таким образом хотел открыто высказать мысли армянскому обществу по поводу установления отношений с Азербайджаном. Однако правительство Пашиняна далеко от понимания многих вещей. В том числе, понимание вопроса транзита ядерных отходов является непостижимым для правительства Пашиняна. Во времена СССР 80 процентов грузоперевозок в Армению осуществлялось через территорию Азербайджанской ССР. Самой надежной железной дорогой, связью между Арменией и остальными республиками СССР было построенное посредством Азербайджана железнодорожное сообщение. Мы не намерены перечислять проблемы, трудности грузинских дорог. Мы неоднократно высказывали мнение по этому поводу. Но дело в том, что транзит ядерных отходов Армении посредством территории Грузии в Россию в целом невозможен. Потому что посредством территории Грузии могут быть реализованы только мультимодальные перевозки. Автомобильным, железнодорожным путями, а затем посредством парома в Черное море. По мнению специалистов:

ı. Операция погрузки-разгрузки в транзите ядерных отходов является недопустимым вопросом.

ıı. Перевозка ядерных отходов автомобильным путем невозможна. В радиусе как минимум 50 метров от дороги, по которой перевозятся ядерные отходы, не должно быть ни одного живого существа. Транспортировка ядерных отходов по автомобильной дороге окажет воздействие на движущиеся на трассе в обоих направлениях автомобили, на их пассажиров и грузы. В Грузии, в целом во всем мире, можно сказать, нет такой автомобильной дороги.

ııı. Грузинские автомобильные дороги создают условия для аварий из-за своего рельефа и состояния.

Армения должна осознать реальность, и обратиться непосредственно к Азербайджану. В противном случае, Армения должна с самого начала не обманывать свое население и рассказать о фиаско, которое ждет армянскую АЭС, также как в свое время потерпела фиаско идея железной дороги Иран-Армения.

Если цель Армении состоит в том, чтобы найти повод для недовольства в отношении Грузии, то транзит ядерных отходов может стать таким поводом. Россия и Армения смогут вместе оказать давление на Грузию.

Глава Центра политических технологий и инноваций Мубариз Ахмедоглу