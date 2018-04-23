Идея «Миацум» может положить конец деятельности МГ ОБСЕ - Мубариз Ахмедоглу

Нагорно-карабахский конфликт втянул Армению в виток нерешенных проблем.

Тот факт, что эта проблема остается нерешенной спустя 25 лет, вызывает довольно серьезный пессимизм у армян. Большинство армян уже понимают, что Нагорный Карабах принадлежит Азербайджану и должен быть возвращен. Армения сможет развиваться только после этого. Они даже готовы развивать Армению без установления экономических связей с Азербайджаном. Главное, чтобы нагорно-карабахская проблема была решена. Большая группа армян же видят наибольшее воздействие от решения нагорно-карабахской проблемы в установлении экономических отношений с Азербайджаном. Это выгодно и для Азербайджана. Потому что расширится экономический ареал самого Азербайджана, а также усилится региональная стабильность.

Имеется огромное число армян с больным националистическим мышлением, которые ставят свои личные кооперативные интересы выше интересов армянского народа. Поэтому в последнее время идея Армении "Миацум" получила второе дыхание. В 1988 году армяне приступили к деятельности с целью "Миацума" – присоединения Нагорного Карабаха к Армении. 20 февраля 1988 года областной совет НКАО принял решение о выходе из состава Азербайджанской ССР и присоединении к Армянской ССР. Поняли, что не смогут напрямую присоединить Нагорный Карабах. Разделили вопрос на 2 части. Предусматривали сначала сделать Нагорный Карабах независимым, якобы это удастся легче, а потом присоединить независимый Нагорный Карабах к Армении.

В 1991 году провели фальшивый "референдум". Несмотря на то, что с тех пор прошло 28 лет, независимость Нагорного Карабаха никем не была признана. Напротив, идея признания независимости не вызывает никакого оптимизма. Поэтому они вновь актуализировали идею присоединения Нагорного Карабаха к Армении. Кроме того, группа армянских политиков выдвинула идею передачи Нагорного Карабаха, Лачинского и Кельбаджарского районов под протекторат России при условии возвращения Азербайджану 5 районов вокруг Нагорного Карабаха. В таком случае налицо стремительное продвижение идеи "Миацум". Если армяне в такой резкой форме выдвинули идею "Миацум" - присоединения Нагорного Карабаха к Армении, то получается, что они делают обсуждение статуса Нагорного Карабаха незначительным вопросом; армяне заранее определяют статус Нагорного Карабаха. Поэтому не остается необходимости в деятельности сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Примечательным моментом является то, что большинство политиков, поддерживающих в настоящее время идею "Миацум" и создавших организации в этом направлении, обратившихся к Армении - это вышедшие из шинели ОБСЕ и ЕС политики. Они долгое время прямыми или косвенными путями использовали гранты ОБСЕ, напрямую финансировались за счет грантов ЕС. Таким образом, политика Минской группы ОБСЕ ведет к ее ликвидации.

Глава Центра политических инноваций и технологий Мубариз Ахмедоглу