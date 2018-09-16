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Ибрагимович забил 500-й гол в карьере «ударом тхэквондо» - ВИДЕО

Сегодня в 13:45 ~ 1 минута на чтение 286
Ибрагимович забил 500-й гол в карьере «ударом тхэквондо» - ВИДЕО

Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович забил 500-й мяч в профессиональной карьере в матче MLS против «Торонто».

Видео опубликовано на официальном канале турнира в YouTube.

Швед отличился в конце первого тайма при счете 3:0 в пользу «Торонто». Ибрагимович, расположившись спиной к воротам соперника, среагировал на подачу в штрафную и ударом с носка с разворота переиграл голкипера. В подписи к видео отмечается, что швед якобы исполнил удар из тхэквондо. Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу «Торонто».

Ибрагимович неоднократно в своей карьере поражал ворота соперников экзотическими ударами, которые часто сравнивали с теми, что демонстрируются, в частности, в тхэквондо. Тем не менее форвард утверждает, что не занимался восточными единоборствами.

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