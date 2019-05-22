И.о. президента Алжира поздравил Президента Азербайджана

Исполняющий обязанности президента Алжира Абдель Кадер Бенсалах поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с национальным праздником страны.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Ваше превосходительство.

От имени государства, правительства и народа Алжира и от себя лично передаю Вам самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей братской страны – Дня Республики. Желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а азербайджанскому народу - дальнейшего мира, стабильности, прогресса и процветания.

В нынешнем году празднование этого знаменательного дня совпало также с 25-й годовщиной установления дипломатических отношений между нашими странами. Эти отношения придали импульс развитию двусторонних связей между нашими странами, основанных на сотрудничестве и взаимном доверии, а также плодотворного сотрудничества как на международных, так и региональных форумах по вопросам, представляющим интерес для обеих стран, и еще более укрепили исторические отношения между нашими народами.

Пользуясь этой приятной возможностью, выражаю решительную поддержку продолжению совместных усилий во имя укрепления отношений братства и сотрудничества между Алжирским и Азербайджанским государствами, а также повышения этих отношений на самый высокий уровень в общих интересах наших народов.

Еще раз передаю Вам самые искренние поздравления.

Ваше превосходительство, позвольте выразить Вам высочайшее почтение».

1news.az