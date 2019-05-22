1news.az
Xроника
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

И.о. президента Алжира поздравил Президента Азербайджана

22 Мая, 2019 в 23:54 ~ 1 минута на чтение 88
И.о. президента Алжира поздравил Президента Азербайджана

Исполняющий обязанности президента Алжира Абдель Кадер Бенсалах поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с национальным праздником страны.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Ваше превосходительство.

От имени государства, правительства и народа Алжира и от себя лично передаю Вам самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей братской страны – Дня Республики. Желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а азербайджанскому народу - дальнейшего мира, стабильности, прогресса и процветания.

В нынешнем году празднование этого знаменательного дня совпало также с 25-й годовщиной установления дипломатических отношений между нашими странами. Эти отношения придали импульс развитию двусторонних связей между нашими странами, основанных на сотрудничестве и взаимном доверии, а также плодотворного сотрудничества как на международных, так и региональных форумах по вопросам, представляющим интерес для обеих стран, и еще более укрепили исторические отношения между нашими народами.

Пользуясь этой приятной возможностью, выражаю решительную поддержку продолжению совместных усилий во имя укрепления отношений братства и сотрудничества между Алжирским и Азербайджанским государствами, а также повышения этих отношений на самый высокий уровень в общих интересах наших народов.

Еще раз передаю Вам самые искренние поздравления.

Ваше превосходительство, позвольте выразить Вам высочайшее почтение».

1news.az

Telegram WhatsApp

88

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Xроника

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net