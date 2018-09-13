Художник в стиле «Импрессионизм» - Samsung Qled TV

Импрессионизм - одно из утонченных течений в художественной культуре.

Художники этого стиля накладывали краски отдельными мазками и использовали контрастные тона таким образом, что вся картина складывалась из мелких точечных мазков разного цвета. Яркий представитель этого течения Клод Моне пытался передать сцены такими, какими они выглядели в реальном мире, его картины были настолько реальны, что спустя даже два века стоят десятки миллионов долларов.

Новые телевизоры Samsung Qled так же, как и импрессионисты, выстраивают изображение из мельчайших частиц - квантовых точек. Технология Quantum Dot – это специальный слой наночастиц, которые, отражая свет, переливаются оттенками разных цветов, превращая таким образом свет в цвет. Также и в работах импрессионистов - яркий солнечный свет делает изображение живым и как будто мерцающим: так, «сиреневая гладь» сада словно переливается разными цветами. Художники-импрессионисты не смешивали цвета между собой, а накладывали их на полотно рядом. В результате мелкие мазки красной и синей краски зритель видел как фиолетовые. В свою очередь, новые Qled телевизоры Samsung сочетают свет квантовых точек и цветовое пространство RGB, что обеспечивает передачу максимального цветового объема. Здесь посредством смешения трех основных цветов - красного, зеленого и синего - появляется миллиард оттенков разных цветов. В результате точнее становятся не только светлые, но и темные тона, расширяется глубина цвета, а значит, растет реалистичность картинки.

Но, в отличие от картин, для которых необходимо специальное освещение для передачи всей полноты, с телевизорами Samsung Qled вы больше не будете зависеть от освещения в помещении. Благодаря особой технологии контраста Samsung QLED TV с технологией HDR 10+ позволит увидеть все в деталях. Широкий диапазон контрастности позволяет передавать более глубокие оттенки черного и подчеркивает каждую деталь изображения. Теперь просмотр телевизора принесет удовольствие вне зависимости от освещения в помещении.

Samsung Qled – это реалистичное изображение, сошедшее с холстов знаменитых художников прямо у вас дома.

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