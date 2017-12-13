Художница Мехрибан Эфенди представит Азербайджан на самой большой выставке сюрреализма в Европе – ФОТО

23 декабря откроется самая большая выставка сюрреализма в Европе.

Мероприятие организовано группой «Сюрреализм Сегодня», созданной в Европе в 2010 году, и пройдет в музее Порос в селе Кондеикса в Португалии.

Здесь будут представлены работы творцов пяти континентов мира, которыми станут 100 художников из 48 стран: Алжир, Аргентина, Австралия, Австрия, Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Бразилия, Македония, Венгрия, Италия, Япония, Мексика, Марокко, Нидерланды, Новая Зеландия, Нигерия, Пакистан, Филиппины, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Сербия, Словения, Испания, Швеция, Таиланд, Турция, Великобритания, США, Украина, Вьетнам.

Заслуженный художник Азербайджана Мехрибан Эфенди представит Азербайджан на этой величайшей по своему масштабу экспозиции сюрреализма.

Куратором выставки выступит известный португальский художник-сюрреалист Сантиаго Рибейро.

Отметим, что выставка пройдет при спонсорской поддержке Фонда Биссая Баррето, руководства Сondeixa-a-Mayor и Magic Studio (Roch Fautch).