Huawei призывает Соединенные Штаты скорректировать свою стратегию для эффективного решения проблем информационной безопасности

Huawei подала ходатайство об упрощенном судопроизводстве по своему делу, чтобы ускорить процесс и приостановить незаконные действия в отношении компании

Huawei подала ходатайство об упрощенном судопроизводстве по делу, в рамках которого она оспаривает конституционность раздела 889 «Закона о полномочиях в области национальной обороны» (National Defense Authorization Act) от 2019 года. Она также призвала американское правительство приостановить санкционированную государством кампанию против Huawei, поскольку эти действия никак не способствуют достижению информационной безопасности.

«Если наложить вето на деятельность Huawei, апеллируя к информационной безопасности в качестве аргумента, это не сделает сети более защищенными. Наоборот, это создаcт ложное чувство безопасности и отвлечет внимание от реальных проблем. Американские политики используют мощь целой нации, чтобы атаковать частную компанию. Это ненормально. История почти не знает таких примеров. Американское правительство не предоставило никаких доказательств того, что Huawei угрожает безопасности. У них нет никаких неопровержимых улик, только домыслы», – говорит Сун Люпин (Song Liuping), директор Huawei по правовым вопросам.

В своем заявлении компания Huawei указывает на то, что раздел 889 «Закона о полномочиях в области национальной обороны» особо выделяет Huawei и запрещает американским государственным органам не только покупать оборудование и услуги компании, но также и заключать контракты или предоставлять гранты и ссуды третьим лицам, которые покупают оборудование или услуги компании – даже если они никак не связаны с американским правительством.

Сун Люпин также упомянул внесение компании в Список запрещенных физических и юридических лиц Министерства торговли США две недели назад. «Это создает опасный прецедент. Сегодня это услуги связи и Huawei. Завтра это может быть ваша отрасль, ваша компания, ваши покупатели, – говорит директор Huawei по правовым вопросам. – Huawei уверена в независимости и неприкосновенности американской судебной системы. Мы надеемся, что суд, последний рубеж обороны для правосудия, исправит ошибки в законе», - добавляет он.

Глен Нейгер (Glen Nager), руководитель группы юристов, осуществляющих судебную защиту компании, говорит, что раздел 889 нарушает ряд норм Конституции США – положения Bill of Attainder Clause (запрещающего выделять конкретное лицо или группу лиц для вынесения наказания без суда), Положения о надлежащей правовой процедуре (Due Process Clause) и Положения о разделении полномочий (Vesting Clauses). Соответственно, это сугубо вопрос права, поскольку в данном случае нет никаких фактов, что служит основанием для ходатайства об упрощенном делопроизводстве для ускорения процесса.

Компания Huawei считает, что давление со стороны США на Huawei не гарантирует безопасность сетей. Компания ожидает, что Соединенные Штаты сделают правильный выбор и прибегнут к честным и эффективным мерам усиления информационной безопасности для всех, если американское правительство действительно преследует цели безопасности.

Согласно графику работы суда, слушание по ходатайству назначено на 19 сентября.

О компании Huawei

Компания Huawei – ведущий мировой поставщик инфокоммуникационных и инфраструктурных решений, а также умных устройств. Основные направления ее работы – телекоммуникационные сети, информационные технологии, умные устройства и облачные сервисы, при этом Huawei стремится сделать цифровые технологии доступными как для бизнеса, так и для конечных потребителей, тем самым приближая создание интеллектуального, совершенного мира связи.

Продукты, решения и сервисы из комплексного портфолио Huawei обладают высокой надежностью и конкурентоспособностью. Открыто сотрудничая с партнерами по экосистеме, Huawei создает коммерческий потенциал для своих клиентов, расширяя спектр их возможностей.

Huawei направляет значительную часть инвестиций на проведение фундаментальных исследований, способствующих мировому прогрессу. В компании работает более 180 тыс. сотрудников в 170 с лишним странах мира. Huawei – частная компания, основанная в 1987 году. Она полностью находится в собственности сотрудников.

На правах рекламы