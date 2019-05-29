1news.az
В мире
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Huawei обжаловала в суде США внесение компании в черный список

Сегодня в 09:30 ~ 1 минута на чтение 48
Huawei обжаловала в суде США внесение компании в черный список

Китайская компания Huawei подала иск в США с требованием признать антиконституционными внесение компании в черный список и запрет на приобретение компонентов и технологий американских производителей.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Huawei.

В документе утверждается, что целью данных действий властей США является вытеснение китайской компании с американского рынка.

«Это тирания «использования законодательства вместо суда», что запрещено Конституцией США», — говорится в заявлении.

В Huawei добавили, что намерены ходатайствовать о вынесении решения о признании закона антиконституционным в упрощенном порядке, а также выразили надежду на то, что суд США отменит действие закона.

Gazeta.ru

Telegram WhatsApp

48

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ В мире

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net