Huawei обжаловала в суде США внесение компании в черный список

Китайская компания Huawei подала иск в США с требованием признать антиконституционными внесение компании в черный список и запрет на приобретение компонентов и технологий американских производителей.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Huawei.

В документе утверждается, что целью данных действий властей США является вытеснение китайской компании с американского рынка.

«Это тирания «использования законодательства вместо суда», что запрещено Конституцией США», — говорится в заявлении.

В Huawei добавили, что намерены ходатайствовать о вынесении решения о признании закона антиконституционным в упрощенном порядке, а также выразили надежду на то, что суд США отменит действие закона.

Gazeta.ru