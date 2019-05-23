«Хотели насильно выдать замуж»: В России утопилась следователь-азербайджанка – ФОТО

Найдено тело пропавшей несколько месяцев назад в России 24-летней азербайджанки.

Как сообщает 1news.az, об этом Trend сообщил глава азербайджанской общины Кемерово (Россия) Фикрет Гасымов.

По его словам, имеющая звание лейтенанта полиции девушка работала следователем в отделе полиции «Заводский» УМВД России по городу Новокузнецку.

«Тело пропавшей без вести нашей соотечественницы – Айсель Наби гызы Алиевой - было найдено в реке 9 мая. Пропавшая 8 марта девушка была также объявлена в федеральный розыск. По итогам экспертизы на теле Айсель никаких следов насилия обнаружено не было. По предварительной версии, девушка бросилась в реку в целях самоубийства.

Айсель Алиева некоторое время назад обручилась со спортсменом. Начальник Управления по борьбе с организованной преступностью собирается подать в суд на семью девушки. Есть версия, что семья обручила ее насильно, и по этой причине девушка покончила с собой», - подчеркнул Ф.Гасымов.

Тимур Рзаев, Э.Т.