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«Хотел снять видео и собрать like»: На бакинском бульваре утонул молодой человек – ВИДЕО

Сегодня в 15:15 ~ 1 минута на чтение 484
«Хотел снять видео и собрать like»: На бакинском бульваре утонул молодой человек – ВИДЕО

На бакинском бульваре в Сабаильском районе Баку произошел несчастный случай.

Как сообщили 1news.az в районном управлении полиции, 22-летний М.Д. (имя молодого человека не называется из этических соображений) вместе с другом прыгнул в море, пытаясь, по предварительным данным,  снять интересный видеоролик для платформы «Тик-ток», чтобы потом выложить его в соцсети и собрать «лайки».

Но неожиданно оба молодых человека начали тонуть. На место оперативно прибыл спасательный катер МЧС, но спасателям удалось спасти только одного парня – другой утонул.

Тело утопленника вытащили из воды, по факту ведется разбирательство.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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